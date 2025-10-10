Bahía Blanca | Viernes, 10 de octubre

Rugby.

Frente a la alerta por tormentas, nuevos horarios para Sportiva-"Uni" (Mardel)

Mañana en La Carrindanga, por la penúltima fecha del Regional Pampeano A de rugby.

Escena del último que disputaron en La Carrindanga, el año pasado. Foto: Andrea Castaño-La Nueva.

Por la alerta meteorológica amarilla por tormenta anunciada para mañana en nuestra ciudad, el choque entre Sociedad Sportiva y Universitario de Mar del Plata tendrá modificaciones horarias poco frecuentes.

Lo que decidieron ambos clubes fue no sólo adelantar los partidos sino intercalar el duelo principal de Primera en segundo turno.

En consecuencia la jornada del sábado en La Carrindanga comenzará 10.30 con el partido de Intermedia, continuará a las 12 con Primera y cerraría la programación Preintermedia desde las 13.30.

Universitario llegó esta mañana y se aloja en las instalaciones de la Base Naval de Puerto Belgrano.

A dos fechas para que concluya la segunda rueda del regional, este será uno de los partidos más importantes de la 13ª jornada.

Las Palomas aseguraron su clasificación a semfinales la fecha pasada, instancia a la que también accedieron Mar del Plata Club y Sporting.

Entre los tres se juegan la ventaja deportiva de cara a semifinales.

Esto es lo que queda:

Fecha 13 (mañana): Sociedad Sportiva-Universitario M, Biguá-Los 50, Los Cardos-Mar del Plata Club y San Ignacio-Sporting.

Fecha 14 (sábado 18/10): Los 50-Sociedad Sportiva, Universitario M-San Ignacio, Sporting-Los Cardos y Mar del Plata-Biguá.

Semifinales (sábado 1 de noviembre): 1º-4º (Partido 1) y 2º-3º (Partido 2).

Final (sábado 15 de noviembre): Ganador Partido 1-Ganador Partido 2.

Posiciones

Así está la tabla en el Regional Pampeano A:

Po.           Equipo              Pts.    J     G    E    P      Tf.    Tc.    B

1º)    Mar del Plata Club     45     12     9    1     2     381  196    7

2º)    Sociedad Sportiva     42     12     8    1     3     449   220   8

3º)            Sporting             42     12     9    1     2     340   235   4

4º)          Los Cardos          33     12     7    1     4     258   245   3

5º)        Universitario M      28     12     6    0     6     288   269    4

6º)          San Ignacio         22     12     4    0     8     293   331    6

7º)                Biguá             10     12     2    0   10     164   427    2

8º)               Los 50 (T)        5      12     1    0   11     190   442    1

