Frente a la alerta por tormentas, nuevos horarios para Sportiva-"Uni" (Mardel)

Escena del último que disputaron en La Carrindanga, el año pasado. Foto: Andrea Castaño-La Nueva.

Ricardo Sbrana [email protected] Periodista de La Nueva desde 1995, especializado en rugby y básquetbol; con colaboraciones en casi todas las secciones de la redacción (locales, policiales, regionales, Ritmo Joven, revista Nueva, Espectáculos)

Por la alerta meteorológica amarilla por tormenta anunciada para mañana en nuestra ciudad, el choque entre Sociedad Sportiva y Universitario de Mar del Plata tendrá modificaciones horarias poco frecuentes.

Lo que decidieron ambos clubes fue no sólo adelantar los partidos sino intercalar el duelo principal de Primera en segundo turno.

En consecuencia la jornada del sábado en La Carrindanga comenzará 10.30 con el partido de Intermedia, continuará a las 12 con Primera y cerraría la programación Preintermedia desde las 13.30.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Universitario llegó esta mañana y se aloja en las instalaciones de la Base Naval de Puerto Belgrano.

A dos fechas para que concluya la segunda rueda del regional, este será uno de los partidos más importantes de la 13ª jornada.

Las Palomas aseguraron su clasificación a semfinales la fecha pasada, instancia a la que también accedieron Mar del Plata Club y Sporting.

Entre los tres se juegan la ventaja deportiva de cara a semifinales.

Esto es lo que queda:

Fecha 13 (mañana): Sociedad Sportiva-Universitario M, Biguá-Los 50, Los Cardos-Mar del Plata Club y San Ignacio-Sporting.

Fecha 14 (sábado 18/10): Los 50-Sociedad Sportiva, Universitario M-San Ignacio, Sporting-Los Cardos y Mar del Plata-Biguá.

Semifinales (sábado 1 de noviembre): 1º-4º (Partido 1) y 2º-3º (Partido 2).

Final (sábado 15 de noviembre): Ganador Partido 1-Ganador Partido 2.

Posiciones

Así está la tabla en el Regional Pampeano A:

Po. Equipo Pts. J G E P Tf. Tc. B

1º) Mar del Plata Club 45 12 9 1 2 381 196 7

2º) Sociedad Sportiva 42 12 8 1 3 449 220 8

3º) Sporting 42 12 9 1 2 340 235 4

4º) Los Cardos 33 12 7 1 4 258 245 3

5º) Universitario M 28 12 6 0 6 288 269 4

6º) San Ignacio 22 12 4 0 8 293 331 6

7º) Biguá 10 12 2 0 10 164 427 2

8º) Los 50 (T) 5 12 1 0 11 190 442 1