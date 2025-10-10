El fiscal Arribas habló del triple crimen: "Hay mucha nueva información que ya estamos procesando”

El fiscal Adrián Arribas celebró la reunión clave con autoridades de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires en el barrio porteño de Chacarita y destacó que las cámaras de seguridad lograron obtener el correlato desde el día del triple crimen narco, hasta dos días después.

“Fuimos recibidos y nos acaban de mostrar el impecable trabajo que hicieron, fue exitoso. Hay mucha nueva información que ya estamos procesando”, destacó Arribas.

Ante la prensa, señaló que las autoridades de la Ciudad les mostraron “en crudo todo lo que tienen” y que eso permitió tener “el correlato desde el día del hecho hasta dos días después”.

En este sentido, subrayó que en los videos “se pudieron identificar a los que ya teníamos en la causa” y se observar a los tres vehículos que están secuestrados en la causa: una camioneta Tracker, un Volkswagen Foz y un Renault 19.

Al ser consultado sobre los buscados, Arribas confirmó que hay tres personas en “código rojo”: Alex Roger Ydone Castillo, David Gustavo Morales Huamani y Manuel David Valverde Rodríguez.

En la puerta del Centro de Monitoreo Urbano, ubicado en el barrio porteño de Chacarita, el fiscal sumó que se espera que el próximo lunes 13 de octubre el detenido Víctor Sotacuro amplie su declaración por pedido de su abogado.

“En las indagatorias los imputados no tienen que decir la verdad, pueden mentir o armar un escenario que los beneficie”, explicó Arribas y añadió que la idea es investigar a partir de dichos testimonios. (Fuente: NA).