La nueva joya de River que firmó su contrato con la cláusula de 100 millones

Lo que hasta hace unos días era incertidumbre por tener a una promesa de 19 años que se había negado a firmar su primer contrato, en las últimas horas mutó a tranquilidad en la dirigencia de River.

Cristian Leonel Jaime, talento que se destaca en la Reserva a fuerza de gambeta y goles (como los dos que le hizo este martes a Talleres en Córdoba), le puso la rúbrica a su primer vínculo profesional, noticia que fue confirmada por el club este viernes por la tarde.

Una noticia tan buena como esperada por parte de los hinchas, quienes se inquietaban cada vez que este extremo nacido en Tigre convertía: el acuerdo con el representante Augusto Paraja se concretó en los papeles y el joven, que tiene como espejos a Di María y Esequiel Barco, firmó hasta diciembre del 2028 con la cláusula de rescisión de 100 millones de euros que es política institucional del club.

De todos modos, siempre hubo voluntad para negociar entre las partes, hecho que diferenció este caso del de Ian Subiabre: por eso, más allá del tirón de orejas de no llevarlo a Tucumán con el equipo repleto de juveniles que perdió ante Atlético (fueron Obregón, Facundo González, Ulises Giménez y Acosta), siguió jugando en la Reserva sin problemas y no se le puso el ultimátum de no volver a vestir la camiseta de River.

"Soy un jugador habilidoso, rápido y fuerte en el uno contra uno. Además, estoy llegando seguido al gol. También soy metedor a la hora de presionar y recuperar la pelota", se presentaba el zurdo hace unos años en el sitio oficial del club, cuando empezaba a llamar la atención con golazos como uno de tiro libre por debajo de la barrera en el 2023.

Inteligente y explosivo para jugar, la tuvo que pelear en una categoría en la que se destacaban Claudio Echeverri y Agustín Ruberto, lo que lo llevó a potenciar su versatilidad dentro del campo: actualmente no solo se limita a jugar contra la raya a pierna cambiada, sino que también puede hacerlo en puestos internos para tener más participación en el circuito creativo. Uno de sus grandes pasos futbolísticos lo dio en la Cuarta División, de la mano de Guillermo Rivarola.

Y este año, se asentó en el equipo dirigido por el Pichi Escudero, luego de haber sido subido en agosto del 2024: es el jugador con más gambetas completadas cada 90' (6,9) y más duelos ofensivos ganados por partido (12,7) de la categoría, contando los dos torneos Proyección disputados.

"¡Éxitos y a seguir creciendo, Cristian!", fue el deseo de River tras una decisión que le podría permitir concentrar este sábado por primera vez con el plantel si Gallardo decirle sumarlo a la lista vs. Sarmiento en un contexto de muchas bajas.