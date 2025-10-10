Bahía Blanca | Viernes, 10 de octubre

La ciudad.

Una persona con numerosos antecedentes fue aprehendida tras un allanamiento en el barrio San Carlos

Actuó personal policial de la Comisaría Séptima y el Grupo de Apoyo Departamental (GAD).

Una persona con numerosos antecedentes por delitos contra la propiedad fue aprehendida esta tarde tras un allanamiento que llevó a cabo personal de la Comisaría Séptima en el domicilio de calle Rigamonti 10, del Barrio San Carlos.

Se trata de  Abel Álvarez (28 años), a quien le secuestraron una computadora portatil marca Lenovo -sustraída el 14 de septiembre en Biggio al 700- y una chapa patente de una motocicleta Corven 150 -con pedido de secuestro activo-, sustraída el 14 de mismo mes en Lavalle 135.

 

La detención fue dictaminada por la doctora Claudia Olivera, interinamente a cargo del Juzgado de Garantías N° 1, y participó Grupo de Apoyo Departamental (GAD).

 

La causa también expone amenazas con arma de fuego y delito de encubrimiento por los secuestros mencionados.

Álvarez fue alojado en la Seccional Séptima y quedó a disposición de la UFIJ 07 y Juzgado de Garantías Nº 1.

