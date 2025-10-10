Una persona con numerosos antecedentes fue aprehendida tras un allanamiento en el barrio San Carlos

Una persona con numerosos antecedentes por delitos contra la propiedad fue aprehendida esta tarde tras un allanamiento que llevó a cabo personal de la Comisaría Séptima en el domicilio de calle Rigamonti 10, del Barrio San Carlos.

Se trata de Abel Álvarez (28 años), a quien le secuestraron una computadora portatil marca Lenovo -sustraída el 14 de septiembre en Biggio al 700- y una chapa patente de una motocicleta Corven 150 -con pedido de secuestro activo-, sustraída el 14 de mismo mes en Lavalle 135.

La detención fue dictaminada por la doctora Claudia Olivera, interinamente a cargo del Juzgado de Garantías N° 1, y participó Grupo de Apoyo Departamental (GAD).

La causa también expone amenazas con arma de fuego y delito de encubrimiento por los secuestros mencionados.

Álvarez fue alojado en la Seccional Séptima y quedó a disposición de la UFIJ 07 y Juzgado de Garantías Nº 1.