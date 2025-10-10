Alerta amarilla para este sábado: el municipio bahiense suspende todas las actividades al aire libre

Las actividades al aire libre que estaban programadas para este sábado, organizadas por el municipio bahiense, quedarán sin efecto a raíz de la alerta amarilla por tormentas.

La suspensión, señala el comunicado emitido por la municipalidad, se debe a la alta probabilidad de lluvia anunciadas para gran parte del día, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN)

Durante la jornada de mañana se espera que un sistema de baja presión provoque lluvias y tormentas aisladas sobre el municipio. Entre las 02 y 05 de la madrugada comenzarán a registrarse lloviznas y precipitaciones dispersas, las cuales se irán intensificando con el transcurso de la mañana.

Hacia el mediodía y primera hora de la tarde se prevé el máximo de intensidad de las precipitaciones. Los acumulados se estiman entre 20 y 50 milímetros, aunque podrían registrarse montos superiores en forma localizada.

Entre las actividades anunciadas está la feria de artesanos en la plaza Rivadavia y la Fiesta de Comida Mediterránea de Cabildo.

Además de Bahía Blanca, la advertencia alcanza a los distritos de Coronel Dorrego, Coronel Rosales, Carmen de Patagones, Villarino, Monte Hermoso y varios distritos de la Sexta Sección y la zona central de la Provincia de Buenos Aires.

Recomendaciones

Ante estas condiciones, el SMN recomienda:

• No sacar la basura y retirar objetos que impidan el escurrimiento del agua.

• Evitar actividades al aire libre.

• No refugiarse debajo de árboles ni postes eléctricos.

• No permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas durante la tormenta.

• Estar atentos ante la posible caída de granizo.

• Mantenerse informados por los canales oficiales y tener preparada una mochila de emergencia con linterna, radio, documentos y teléfono.

Pronóstico

El Servicio de Satelment anticipa para este viernes una jornada templada, con una temperatura máxima de 24° C.

Sin embargo, para mañana se prevé un marcado descenso térmico, con un sábado nublado y lluvioso, y temperaturas que oscilarán entre los 13°C de mínima y 15°C de máxima.