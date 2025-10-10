Jimena López en Bahía y la región: habló con intendentes, empresarios y recogió inquietudes de la gente

La candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires de Fuerza Patria, Jimena López, encabezó una intensa recorrida por distintos distritos de la Sexta Sección Electoral, acompañada por Luis “Luly” Calderaro, Jefe de Gabinete y Gobierno bahiense y también candidato a diputado nacional, junto al vicepresidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Alejandro Dichiara.

La gira comenzó en Benito Juárez, donde fueron recibidos por el intendente Julio Marini. Allí mantuvieron un encuentro con representantes de la Cámara Empresaria local, con quienes dialogaron sobre el desarrollo productivo y las políticas necesarias para fortalecer el trabajo y las pequeñas y medianas empresas del interior bonaerense.

Además, compartieron reuniones con referentes institucionales y sociales del distrito, escuchando sus propuestas e inquietudes.

La recorrida continuó en Coronel Rosales, donde junto al intendente Rodrigo Aristimuño visitaron el Puerto de Coronel Rosales y mantuvieron una reunión en el Municipio para abordar los desafíos y oportunidades del desarrollo local, coincidiendo en la importancia de promover la producción y el empleo en el sur bonaerense.

En Bahía Blanca, López, Calderaro y Dichiara participaron de una reunión con el intendente Federico Susbielles y el presidente del Puerto de Bahía Blanca, Santiago Mandolesi Burgos, donde analizaron las políticas necesarias para consolidar el perfil productivo y portuario de la ciudad.

Luego visitaron el puerto, la bolsa de cereales y participaron de la Feria de Librerias, Editoriales y Autores, destacando el valor de la cultura y la educación como pilares del desarrollo nacional.

Finalmente, la agenda se completó en Patagones y Villarino, donde estuvieron junto al intendente Ricardo Marino y compartieron encuentros con vecinos y vecinas, dialogando sobre la realidad local, la defensa del trabajo y el rol de la representación bonaerense en el Congreso.

Allí la candidata a diputada aseguró que "lo que esta haciendo Milei es ilegal, para endeudarse tiene que pedir autorización al congreso, y la intromisión de Estados Unidos en las elecciones atenta directamente contra nuestra soberania" y resalto "a mi no me va a decir Trump lo que tengo que hacer en mi país".