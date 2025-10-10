Segunda: victoria de los cuatro de arriba, incluido un doble suplementario y una figura con 40 puntos

Gerónimo Rausch, la gran figura de Argentino, sigue a Giuliano Barcala. Fotos: Emilia Maineri-La Nueva.

La decimotercera y antepenúltima programación del segundo tramo del torneo de ascenso César "Tito" Loustau arrojó cinco triunfos locales y tres visitantes, entre los cuales ganaron los cuatro de arriba.

El puntero Barrio Hospital superó a Pellegrini, por 103 a 69; el escolta El Nacional venció a Espora, por 93 a 55; Argentino necesitó de dos suplementarios para ganarle a Comercial, por 97 a 95 (74-74 y 82-82), mientras que Independiente derrotó a Ateneo, por 71 a 68.

Mateo Giovino detiene -con falta- a Luciano Orellano.

En los restantes partidos, Sportivo 73, Altense 58; Velocidad 87, La Falda 74, Barracas 61, Bahía Basket 78 y Whitense 65, Los Andes 66.

Barrio Hospital 103, Pellegrini 69

Barrio Hospital demostró una amplia superioridad ante Pellegrini: 103-69.

El local, que quedó muy cerca de asegurarse el número 1, tuvo un parejo rendimiento colectivo, repartiéndose los minutos.

Barrio Hospital (103): L. Fortelli (11), E. Benedetti (12), S. Branciforte (5), J.L. Martínez (12), H. Banegas (11), fi; A. Andreanelli (14), M. Fernández (3), T. Bussetti (15), T. Galant (13), B. López (5), M. Ascar y B. Leonhardt (2). DT: Claudio Queti.

Pellegrini (69): J. Pérez (7), L. Álvarez (10), F. Grégori (5), G. Chávez (17), J.M. Coronel (13), fi; A. Álvarez (10), S. Frayssinet (4), A. Ramírez (3), B. Frayssinet y B. Romero. DT: Máximo De la Cuadra.

Cuartos: Barrio Hospital, 29-16; 60-23 y 83-38.

Árbitros: Juan Agustín Matías, Joaquín Irrazábal y Francisco Irrazábal.

Cancha: La Curtiembre (Barrio Hospital).

El Nacional 93, Espora 55

El Nacional venció fácil a un disminuido Espora, por 93 a 55.

Los puntaltenses no contaron con Alan Lera (faringitis) y decidieron preservar a Nicolás Themtham (con alguna molestia), para los últimos dos juegos.

El Nacional (93): J. Margiotta (2), J.C. Dauphin (7), N. Dulsan (13), M. Echarri (7), L. Ruiz (8), fi; A. Arias (9), M. Cruglak (8), F. Dulsan (9), S. Hamze (10), B. Aceituno (5), S. Ferrari (13) y O. Rayes (2). DT: Ramiro Riviere.

Espora (55): M. Barrera (12), B. Falcioni (6), B. Sacomani (5), B. Kumorkiewicz (6), M. Achor (9), fi; A. Miguez (8), P. Morales (5), J. Martínez (3), l. Giorgiani, l. Santiloni y T. Godoy (1). DT: Mauro Sacomani.

Cuartos: El Nacional, 20-11; 47-21 y 68-40.

Árbitros: Emanuel Sánchez, Marcelo Gordillo y Sam Inglera⁩.

Cancha: Delfo y Pacífico Ciccioli (El Nacional).

Sportivo 73, Altense 58

Sportivo Bahiense necesitaba la victoria y la logró frente a Altense, 73 a 58, con 16 puntos (4-5 en triples) y 15 rebotes de Gerónimo Stach.

Sportivo (73): R. Blanco (10), G. Stach (16), G. Martínez (8), E. Miguel (15), F. Escobar (7), fi; J. Tuero (3), M. Ayala (11), M. Pristupa (3), T. Boubeé, B. Guaglianone y F. Arizcuren. DT: Miguel Loffredo.

Altense (58): E. Pordomingo (4), J.M. Bicondoa (12), L. Jaimes (9), B. Baier (10), N. Zanabria (9), fi; B. D'Amico, M. Ortega (3), D. Agalupe (3), Nahuel Altamirano (8) y M. Simoncini. DT: Nicolás Altamirano.

Cuartos: Sportivo, 26-15; 39-25 y 54-41.

Árbitros: Sebastián Arcas, Juan Gabriel Jaramillo y Jerónimo Javier Ocampo⁩.

Cancha: Eladio Santos (Sportivo).

Ateneo 68, Independiente 71

A pesar de las bajas (Morán, Figueroa y Catalá), Independiente se trajo la victoria de cancha de Ateneo, al que venció, por ajustado 71 a 68.

Ateneo (68): M. Leiva (5), F. Percello (12), N. Ilaqua (13), N. Bejarano (14), D. Ezcurra (12), fi; L. Gómez (4), H. Martínez (2), B. Solchman (2) y M. Casco (4). DT: Alexis Amarfil.

Independiente (71): M. Schmir (4), M. Zonza (6), J.I. De Pástena (11), A. Astradas (10), A. Ríos (19), fi; F. Bonino (2), F. Slonimsqui (9), V. Gemetro (10) y D.Pavón. DT: Javier Musumeci.

Cuartos: Ateneo, 17-15; 32-34 y 49-55.

Árbitros: Alejandro Ramallo, Mauro Guallan y Fabrizio Rey⁩.

Cancha: Luis Polizzi (Ateneo).

Argentino 97, Comercial 95

En el partido más atractivo de la jornada, Argentino derrotó a Comercial, en doble suplementario, por 97 a 95.

La figura fue Gerónimo Rausch, autor de 40 puntos (0-4 en triples, 11-14 en dobles y 18-23 en libres), más 12 rebotes y 5 asistencias.

Argentino (97): M. Giovino (3), G. Parrotta (4), B. Ugolini (5), F. Mariezcurrena (11), G. Rausch (40), fi; J. Gonzalía, F. Malmesi (17), A. Puentes (2), S. Suanez (12), L.Peratta (3) y G. Mariezcurrena. DT: Andrés Del Sol.

Comercial (95): N. Antonelli (17), L. Orellano (7), M. Maina (15), M. Álvarez (16), F. Cardone (9), fi; B. Rodríguez (2), G. Lan, G. Barcala (14) y M. Godoy (15). DT: Gustavo Candia.

Cuartos: Argentino, 9-20; 29-37 y 53-47.

Tiempo regular: 74-74.

Primer suplementario: 82-82.

Árbitros: Sebastián Giannino, Ariel Mallemaci y Alberto Arlenghi.

Cancha: Ardubilio Severini (Argentino).

Velocidad 87, La Falda 74

Velocidad cosechó la séptima victoria en las últimas ocho presentaciones, esta vez ante La Falda, por 87 a 74.

Velocidad (87): S. Dutari (16), M. Montes, P. Pérez Pavón (20), G. Berdini (10), A. Icasto (23), fi; F. Cassano (6), S. Abenel (2), V. Périga (8), A. Calderone (2), J. Barco, T. Ascheri y T. Gelabert. DT: Alan Rava.

La Falda (74): P. Palacio (2), V. Kleja (7), B. Minnucci (20), F. Riccio (4), I. Frisón (16), fi; P. Amigo (6), N. Cornago (13), T. Pérez, G. Fernández y M. Cuchetti (6). DT: Juan Miguel Vigna.

Cuartos: Velocidad, 28-17; 48-42 y 75-59.

Árbitros: Alejandro Vizcaíno, Ariel Di Marco⁩ y Erik Larssen.

Cancha: Pedro Sánchez (Velocidad).

Barracas 61, Bahía Basket 78

Barracas (61): R. Eliosoff (25), M. Capurso, D. Albisu (6), L. Durán (13), I. Ríos Speerli, fi; A. Ciamprone, F. Perrín (4), J. Cruz (9), J.J. Román (4) y J. Martínez. DT: Albano Schneider.

Bahía Basket (78): F. Salce (2), E. Kloster (10), M. Morando (18), T. Campaña (4), J.B. Kiessling (36), fi; A. Passeggi (2), S. Ponzoni, E. Jaime (6) y S. Russi. DT: Tomás Fernández.

Cuartos: Barracas, 22-16; 35-33 y 51-58.

Árbitros: Eduardo Ferreyra, Leonardo Bressan y Estefanía Zárate.

Cancha: El Bosque (Barracas).

Whitense 65, Los Andes 66

Los Andes se dio el gusto de ganar después de siete fechas y lo hizo de visitante ante Whitense, por 66 a 65, al único que pudo vencer en dos oportunidades.

Whitense (65): J.C. Iturbide (20), F. Cruz (8), M. Ruarte (7), T. Márquez, F. Mastrandea (6), fi; F. Hermosilla (11), L. Hermosilla, M. Iturbide (11), J. Burgos y T. Iturriaga (2). DT: Santiago Piñeiro.

Los Andes (66): F. Líbero (5), M. Gómez (11), F. Asensi, M. Véliz (10), J. Danzey (12), fi; G. Martínez (6), T. Oporto (7), M. Berger (15) y L. Orosco. DT: Enrique Moreno.

Cuartos: Whitense, 6-15; 19-33 y 39-46.

Árbitros: Marjorie Marjorie⁩ Lucas Andrés⁩ y Yamila Nicoletta.⁩

Cancha: Hugo López (Whitense).

Lo que viene

El domingo jugarán Comercial-Bahía Basket, a las 20, en Villa Mitre, el partido postergado de la novena fecha.

En tanto, el martes, por la penúltima fecha, se enfrentarán, a las 21, Argentino-Los Andes, Pellegrini-Sportivo, Altense-Barracas, Bahía Basket-Ateneo, Independiente-Velocidad, La Falda-El Nacional y Espora-Whitense.

A las 21.15, Comercial-Barrio Hospital, en Villa Mitre.

Posiciones

Po. Equipo Puntos (Arrastre)

1º) Barrio Hospital, 38,5 puntos (14,5)

2º) El Nacional, 37 (14)

3º) Argentino, 36 (12)

4º) Independiente, 36 (13)

5º) Sportivo, 35,5 (13,5)

6º) Ateneo, 35 (13)

7º) Velocidad, 31 (11)

8º) Comercial, 30,5 (12,5) (*)

9º) Altense, 29,5 (10,5) (*)

10º) Bahía Basket, 29 (10) (*)

11º) Espora, 28 (11)

12º) La Falda, 25 (10)

13º) Pellegrini, 24,5 (9,5) (*)

14º) Los Andes, 24 (8)

15º) Whitense, 24 (9)

16º) Barracas, 21,5 (8,5)

(*) Tienen un partido menos.