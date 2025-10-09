Cuánto costó llenar un changuito de supermercado en septiembre en cada provincia argentina

Durante septiembre, las familias argentinas necesitaron en promedio más de $800.000 para llenar el changuito del supermercado, aunque los montos variaron ampliamente según la provincia. Santa Cruz es la región más cara y Corrientes la más económica.

De acuerdo con el último relevamiento de la consultora Analytica, el costo de la canasta de alimentos y bebidas de una familia tipo (dos adultos y dos menores) aumentó en promedio entre 1,2% y 3,3% en los distintos puntos del país.

Las mayores subas se registraron en Río Negro (3,3%), Neuquén y Corrientes (2,9%), mientras que las menores variaciones se dieron en Tucumán (1,44%), La Rioja y Salta (1,2%).

Según el estudio, el “Changuito Federal” busca reflejar una compra mensual típica de clase media en los principales supermercados online del país, manteniendo la misma marca y tamaño de empaque en todos los casos, para garantizar la comparación entre regiones.

La Patagonia, la región más cara del país

Como en meses anteriores, el sur del país volvió a liderar el ranking de los changuitos más caros. Santa Cruz encabezó la lista con un costo total de $800.594, seguida por Chubut ($790.224), Río Negro ($782.517), Neuquén ($777.616) y Tierra del Fuego ($776.522).

En el otro extremo, las provincias del noreste argentino (NEA) fueron las más económicas: Corrientes ($737.440), Formosa ($735.817) y Misiones ($732.793).

Pese a la diferencia de precios, el informe advierte que el poder adquisitivo no es necesariamente mayor en las regiones con changuitos más baratos.

En el NEA, por ejemplo, el costo de la canasta representa el 29,6% del ingreso de dos salarios promedio, mientras que en la Patagonia —donde los precios son más altos— el esfuerzo relativo es menor, ya que el changuito equivale al 15,5% del mismo ingreso.

“Los mayores costos son compensados por salarios más elevados en las provincias patagónicas, particularmente en Santa Cruz y Neuquén, que se ubican entre las de mejores remuneraciones del sector privado registrado”, señala el informe.

Los productos que más subieron

Dentro de la canasta, el aceite de girasol fue el producto que registró las subas más marcadas, con incrementos que oscilaron entre 4% y 9% en casi todas las provincias.

El azúcar también mostró aumentos generalizados, de entre 1% y 3%, aunque con excepciones significativas: La Pampa (4,6%) y Misiones (8,6%) superaron ese rango, mientras que Mendoza registró una caída del 5,4%.

El informe también señala que la estructura tributaria provincial influye en la dispersión de precios.

Por ejemplo, la venta minorista en supermercados tributa una alícuota de 2,9% en Corrientes, mientras que en Chaco llega al 3,2%. No obstante, otros factores, como el costo logístico y las diferencias salariales, también explican la brecha entre regiones. (con información de TN)