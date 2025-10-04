Regional Pampeano: triunfo agónico y clasificación a semifinales de Sociedad Sportiva

Joaquín Rey Saravia (Sportiva) se esfuerza por no ser alcanzado por Guido Zingale (Mar del Plata Club). Fotos: Andrea Castaño-La Nueva.

(Noticia en desarrollo)

En un partido desgastante y con final dramático, Sociedad Sportiva aseguró este sábado la clasificación a semifinales del campeonato Regional Pampeano A de rugby.

A dos fechas para el final de la segunda fase Las Palomas ya entraron en el cuadro de la definición. Resta confirmar si podrán contar con la localía en caso de terminar esta etapa en el 1º o en el 2º.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Hoy la agónica victoria ante Mar del Plata Club por 24-23 llegó gracias a un try apoyado por Patricio Cantalejos a los 78 minutos y la posterior conversión de Manuel Santos.

El representante bahiense se aseguró 4 puntos que demandaron mucha energía, juego y confianza en momentos adversos ante un rival que es no sólo el campeón defensor sino un plantel con oficio.

Sociedad Sportiva se mantiene como escolta en una fecha que se usó para disputar otros partidos reprogramados como Biguá-Sporting -en Mar del Plata- de la fecha 8 y cuyo horario de inicio fue posterior al del XV bahiense.

En otro choque de resolución pendiente, Los Cardos finalmente se quedó con la victoria ante Los 50 en el clásico de Tandil por 9 a 0 y dio un paso clave hacia la clasificación a semifinales.

Recordamos que este partido se suspendió por protocolo de tormenta eléctrica a los 60 minutos, cuando el elenco verde ganaba 6-0.

Hoy al completarse en dos períodos de 10 minutos, convirtió un penal Fermín González Montaner que se agregó a la cuenta de los dos de Agustín Schatz en el lapso disputado.

En La Carrindanga los locales se quedaron con la ventaja parcial por 17-13, en partido arbitrado por Santiago Bevaqua (Sur).

Los tries del Blanco fueron de Iñaki Azcoitía a los 8m. y de Renato Cantalejos a los 13m. en la primera parte. También hubo un penal y dos conversiones logradas por Ignacio Ficcadenti.

Las semifinales se jugarán, según programa oficial, el sábado 1 de noviembre (1º-4º y 2º-3º). La final se llevará a cabo el sábado 15 de noviembre en cancha del número 1 de la fase clasificatoria.

Esto es lo que le queda al Regional Pampeano A en la segunda rueda:

Fecha 13 (sábado 11/10): Sociedad Sportiva-Universitario M, Biguá-Los 50, Los Cardos-Mar del Plata Club y San Ignacio-Sporting.

Fecha 14 (sábado 18/10): Los 50-Sociedad Sportiva, Universitario M-San Ignacio, Sporting-Los Cardos y Mar del Plata-Biguá.