Senior de la Liga: los de arriba dejaron puntos y la tabla se comprimió

A falta de 5 fechas para el cierre de la fase regular, hay muchos equipos con chances de terminar bien arriba. Se jugó la 8ª jornada del certamen Clausura "Jorge Dambolena" y los de arriba no pudieron pasar del empate. Villa Mitre igualó ante Sporting 2 a 2 y Sansinena terminó 1 a 1 ante San Francisco.

A su vez, Pacífico de Cabildo dio el golpe, venció a Liniers 3 a 2 y quedó tercero.

Además, hubo triunfos de Bella Vista, Tiro Federal, La Armonía y Atlético Monte Hermoso.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Resultados:

--Atlético M. Hermoso 3 (Alejandro Tello, Rafael Gómez y Pablo Camargo), Puerto Comercial 2 (Jonatan Bravo de Laguna y Maximiliano Casas).

--Pacífico de Cabildo 3 (Leandro Duelle, Fernando Rodríguez y Esteban Angelini), Liniers 2 (Matías Vázquez y Pablo Cenícola).

--Tiro Federal 3 (Lisandro Silva --3--), Pacífico BB 2 (Carlos Bustos --2--).

--Sansinena 1 (Gastón Valentini), San Francisco 1 (Angel Martínez).

--La Armonía 2 (Juan Verdugo y Claudio Guala), Libertad 0.

--Sporting 2 (Fernando Guglielmo y Marco Cossú), Villa Mitre 2 (Raúl Mazza y Guido Banegas).

--Bella Vista 3 (Matías Roque, Nicolás Bellito y Fernando Lucas), Huracán 1 (César Panduro).

--POSICIONES: 1) Villa Mitre, 17 puntos; 2) Sansinena, 16; 3) Pacífico de Cabildo, 15; 4) Sporting y Bella Vista, 14; 6) Liniers, 13; 7) Libertad y Tiro, 12; 9) Pacífico BB y La Armonía, 10; 11) San Francisco, 8; 12) Monte Hermoso y Comercial, 7 y 14) Huracán, 4.