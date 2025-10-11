Si el clima lo permite, continúa la fecha 8 con dos partidos en la "B"

A esperas de lo que suceda con el clima, ya que rige una alerta meteorológica para nuestra ciudad, continuará hoy la octava fecha del Torneo Clausura de la Liga del Sur, que comenzó ayer con tres partidos (ver abajo).

La actividad en la tarde de hoy se concentrará en la "B", con dos encuentros que completarán la programación desde las 16.

En el Puerto, Comercial y Pacífico animarán un duelo de presentes opuestos.

El elenco de Ingeniero White es líder con puntaje ideal y el Verde está último con sólo dos unidades.

El juez del partido será Pablo Zaragoza.

Mientras que en Punta Alta, Rosario Puerto Belgrano y Pacífico de Cabildo jugarán un partido clave en la lucha por los playoffs.

El árbitro en el Coloso de cemento será Julián Horticoluo.

La fecha en el Promocional arrancó ayer, con la victoria de Tiro Federal ante Dublin por 2 a 0 (doblete de Franco Freysse) y el empate sin goles entre La Armonía y Sansinena.

La tabla en la "B"

-Posiciones: 1) Comercial, 18 puntos; 2) La Armonía, 15; 3) Tiro Federal, 13; 4) Rosario, y Pacífico C, 10; 6) Sansinena, 9; 7) Dublin, 5; 8) Pacífico BB, 2.

La acumulada

En caso de que Comercial gane el Clausura, el mejor la de tabla general jugará la Promoción.

Así marchan: 1) La Armonía, 46 puntos; 2) Comercial y Rosario, 40; 4) Pacífico de Cabildo, 38; 5) Tiro, 29; 6) Sansinena, 24; 7) Dublin, 14 y 8) Pacífico BB, 7.

En la "A"

La división superior completará su fecha el domingo con tres partidos.

illa Mitre-Libertad (contralor de Leopoldo Gorosito), Huracán-San Francisco (en cancha de Sansinena, pitará Juan Vega) y Liniers-Sporting (Mariano Perretti).

Ayer, en la apertura de la programación, Olimpo dio vuelta el partido ante Bella Vista y se impuso por 3 a 1 en el Roberto Carminatti.

*Las tablas

*Clausura en la "A"

-Posiciones: 1) Huracán, 13 puntos; 2) Villa Mitre, San Francisco y Olimpo, 11; 5) Libertad, 9; 6) Bella Vista, 8; y 8) Liniers, 6.\

*La acumulada

-Posiciones: 1) Bella Vista, 35; 2) Libertad, 32; 3) Huracán, 31; 4) Liniers, 28; 5) Villa Mitre, 27; 6) Sporting, San Francisco y Olimpo, 25.