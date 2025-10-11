Bahía Blanca | Sabado, 11 de octubre

Rugby.

Universitario quiere terminar en lo más alto del torneo Promoción

Recibe a Uncas de Tandil a las 14.30, en duelo de líderes e invictos por la séptima y última fecha. 

Foto: Emmanuel Briane-La Nueva.

La actividad regional de la temporada 2025 también concluye hoy para Universitario, que afrontará de local la séptima y última fecha del torneo Promoción de la Región Pampeana.

En duelo de líderes e invictos, Las Pirañas recibirán este sábado a Uncas de Tandil en horarios que ayer se adelantaron por la alerta amarilla meteorológica para las 13 en Intermedia (arbitraje de Gustavo Difranco) y para 14.30 en Primera (Esteban Bevaqua).

Esta competencia se generó desde la Región Pampeana a pedido de los clubes que no pudieron insertarse en el TRP A o B y que de otra forma hubiesen quedado sin actividad regional. No es clasificatoria a otros torneos.

En el caso de "Uni", hasta ayer tuvo la posibilidad de poder ingresar a la Reválida B-C de tres equipos, que otorgará plaza al mejor para el TRP B 2026. Pero la derrota sufrida por Santa Rosa RC de local frente a Comercial (37-27, por el TRP B), dejó en el último lugar a los pampeanos, que van a ocupar la plaza URS de Las Pirañas en la reválida junto con Uncas de Tandil (por la Unión de Mar del Plata) y Pico RC (por la Unión de Oeste).

Hoy para la definición en el complejo Héctor Gatica los locales saldrán a la cancha con Gianluca Reginato, Matías Araque, Julio Nill; Aucan Morales Garrido y Antonio Scolari; Martín Rivero, Daniel Acosta, Mateo Pandolfi; Emiliano Astudillo y Sebastián Barrera; Santiago Rodríguez, Lautaro Carrio, Tobías Andrade (capitán), Tiziano Copreni; Santiago Lagos. Entrenador, Mariano Minnaard.

Como definidores actuarán Jonatan Sullivan, Santiago Muñoz, Luis Salgado, Valentín Gorla, Gastón Cazón, Juan Ignacio Freda, Santiago González Lamponi y Emiliano D'Amico.

Goleó El Nacional

Ayer hubo un adelanto de la última fecha del torneo Promoción entre clubes de la URS.

El Nacional goleó a Coronel Suárez RHC en ambas categorías: 125-12 en Primera y 83-10 en Intermedia.

El resultado de Primera se ubica en el top 5 de máximas goleadas históricas en un partido de mayores del ámbito URS, que encabeza el 151-3 de Sociedad Sportiva a Sol de Mayo de Viedma en el Oficial de 1997.

Con estas victorias el Celeste concluyó su participación en el 3º lugar.

El otro partido de la fecha es Onas-Pico RC.

Posiciones (Primera): 1º) Universitario y Uncas, 24; 3º) El Nacional, 19; 4º) Pico RC, 10; 5º) Estudiantes O, 6; 6º) Onas, 5 y 7º) Coronel Suárez RHC, 4.

