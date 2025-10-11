Monteverde: "Para nosotros todos los partidos son finales porque la tabla está muy apretada"

Villa Mitre dio el golpe en la fecha 7 del torneo Clausura. Con muchos pibes, se plantó en la cancha del ganador del Apertura y le ganó inobjetablemente a Bella Vista 2 a 0, incluso jugando con uno menos más de una hora. Y el atacante Julián Monteverde se destapó con las dos conquistas para volver a convertir tras una larga sequía.



“Venía medio caído, no me venían saliendo muy bien las cosas, pero por suerte pude levantar la cabeza y llegaron los goles. Sinceramente, fue un gran alivio”, contó el 9, que venía de romperla en Liniers en el 2024 y que volverá a vestir la camiseta del chivo en el Federal Amateur.

Julián conformó una gran dupla de ataque con el pibe Benjamín Domínguez, quien hizo su presentación por primera como titular.

“Fue el primer partido juntos desde el arranque y, sinceramente, nos entendimos muy bien”, resaltó Juli.

--Incluso, el pase del segundo gol fue quirúrgico y vos definiste brillantemente.

--Fue una gran habilitación, me dio el pase justo. Yo ya estaba con más confianza porque el primer gol me cambió totalmente la cabeza. Y eso me ayudó a soltarme bastante en el segundo tiempo.

--La rompieron.

--Pero no solo nosotros dos. Todo el equipo hizo un esfuerzo muy grande porque nos quedamos con uno menos en el primer tiempo (roja directa a Juan Barreto). Después, el “Colo” (por Horacio Schumacher) modificó la táctica y creo que acertó porque defendimos muy bien. Además, mostramos una gran actitud.

--Pese a la juventud del equipo, lo jugaron con mucha serenidad ante un rival de fuste.

--La verdad que sí. Pero desde que nos juntamos en el club y nos subimos al micro nos dimos cuenta que todos estábamos muy metidos en este partido. Sinceramente, todos estuvimos muy concentrados y cada uno asumió lo que tenía que hacer y lo cumplió. Y con respecto a lo táctico, practicamos el tema de la presión, dónde pararnos y salió bien por suerte.

--Lo incomodaron permanentemente a Bella Vista.

--Esa era la idea. Taparle los laterales, que Cardozo estuviera cerquita del 5 y yo contra los centrales. Fue un planteo que salió casi perfecto. Después los esperamos, nos plantamos y salimos de contra.

--¿Son esas victorias que te dan un plus para lo que viene?

--Tal cual. Para nosotros todos los partidos son finales porque la tabla está muy apretada, tanto para entrar entre los cuatro como para no caer en la Promoción o en el descenso, pese a que nadie piensa en eso.

“Para el equipo, esta victoria es un subidón anímico. No sumamos tantos en las dos fechas anteriores y ganar de visitante, contra un rival tan importante como Bella Vista, nos genera mucha confianza para lo que resta de campeonato. Y también nos sirve para creer un poco más en nosotros mismos”, añadió el delantero.

--Y en lo personal, suma mucho.

--Ni hablar. Me pude volver a encontrar con el gol después de mucho tiempo, me venía costando y viví muchas emociones encontradas.

--Justo es un fin de semana clave para el tricolor en los dos frentes. Imagino que te ilusionas con jugar ante Brown.

--Siempre sueño en grande y ojalá pueda ganarme un banco del Federal A. Estoy a disposición de ambos planteles y sólo tengo la cabeza puesta en Villa Mitre. Sabemos que estamos a ante una parada difícil contra Brown de Madryn, pero el todo el plantel confía en que se puede revertir la historia.

“Y, particularmente, sólo estoy pensando en el ahora. Si me toca jugar en el Federal, bienvenido y si tengo que jugar en la Liga, también estoy listo. No quiero pensar más allá de este fin de semana”, amplió Julián.

--¿Cómo se vivió la semana desde adentro?

--Con la cabeza bien en alto. Quedan 90 minutos por delante y creo que el grupo va a dejar todo para tratar de seguir avanzando.

--¿Qué te faltó para jugar más minutos en el Federal A?

--Sentí que me tuve que hacer una adaptación desde lo físico. La primera parte del año me costó mucho. Y después el tema del roce, de los choques y de cómo poner el cuerpo.

En números

--22. Son los partidos que disputó con la camiseta de Villa Mitre (20 en la Liga y 2 en el Federal A). Anotó 3 goles, todos en el ámbito local. Con la de Liniers, suma 24 gritos en 73 partidos.

(*) Datos estadísticos proporcionados por Eduardo "Cocho" López.