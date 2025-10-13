Identificaron a la víctima fatal del triple choque en la ruta 3 sur

La Policía confirmó que la única víctima fatal del triple choque registrado esta madrugada en la ruta 3 sur es un joven con domicilio en Hilario Ascasubi.

Se lo identificó como Gabriel Omar Silisqui Hilarion, de 25 años, quien ocupaba, sin acompañantes, el Peugeot 307 que fue parte del violento choque.

La colisión, tal como se informara, sucedió en el kilómetro 798 de la ruta 3, en cercanías de Pedro Luro.

Sobre las 5.30, por razones que se procuran establecer, se produjo la maniobra en la que se vieron involucrados, además del Peugeot, un micro de larga distancia y una camioneta Ford Ranger.

El chofer del colectivo, Luis Carlos Almirón (38) y las dos ocupantes de la Ranger, Gloria Weinzettel (35) y Elena Telker (52), terminaron con heridas y fueron hospitalizados.

Una de las hipótesis daba cuenta que la conductora de la camioneta perdió el control por algún motivo —reventón de un neumático o intervención de otro rodado— e impactó al Peugeot que iba adelante —ambos en sentido sur-norte—, que se desvió de manera brusca y terminó colisionando de frente con el micro, en la zona de la banquina opuesta.