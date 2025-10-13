Apareció la billetera del chofer desaparecido tras un allanamiento al acusado del doble femicidio

Mientras avanza la investigación por el doble femicidio de Córdoba, la Policía confirmó que encontró la billetera del chofer que fue contactado por el principal acusado, Pablo Laurta, para viajar hasta la casa donde creen los investigadores que cometió los dos crímenes.

La billetera estaba en la habitación de hotel que había alquilado Laurta en Gualeguaychú, junto al resto de sus cosas personales, y fue encontrada tras el allanamiento que hicieron los efectivos policiales.

El hombre, identificado como Martín Sebastián Palacios, es un remisero de Entre Ríos que fue contactado por Laurta y quien después de haberse encontrado con él desapareció. Además, su auto fue encontrado incendiado y las autoridades temen que haya sido asesinado.

Palacios era oriundo de San Salvador, Entre Ríos, y trabajaba con su propio coche, un Toyota Corolla blanco con techo negro, para una aplicación de transporte. Según reconstruyeron los investigadores, la noche del 8 de octubre avisó que tenía un “traslado ejecutivo” y partió hacia Córdoba.

Desde entonces, no volvió a comunicarse con su familia. Su teléfono se apagó poco después de la medianoche y, horas más tarde, el auto fue encontrado incendiado en un descampado del barrio Villa Retiro, sobre el camino de las Altas Cumbres, en la capital cordobesa.

El incendio provocó un desastre en la zona y obligó a la evacuación preventiva de unos 130 visitantes y residentes de la zona, y causó la pérdida total de 14 vehículos que estaban estacionados. En el lugar trabajaron equipos del Plan Provincial de Manejo del Fuego, del Etac, Defensa Civil y bomberos de distintas regionales.

La principal hipótesis apunta a que Laurta fue su último pasajero. El uruguayo, acusado de haber asesinado a Luna y a Mariel y de haber huido con su hijo de cinco años, habría pagado el viaje hasta Córdoba y luego desaparecido con el nene.

En este momento, se realizan varios rastrillajes para poder encontrar pistas que permitan encontrar el paradero del chofer. (con información de TN)