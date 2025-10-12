Video: así fue la captura de Pablo Laurta en el restaurante del hotel donde se escondía

Tras un importante operativo policial, la Policía de Entre Ríos detuvo este domingo al uruguayo acusado de matar a su expareja y a su exsuegra y secuestrar a su hijo de 5 años.

El sospechoso, Pablo Laurta, fue capturado en un hotel de Gualeguaychú y luego trasladado en silla de ruedas hacia la Fiscalía local. Tenía pedido de captura internacional de Interpol y sobre él pesa una denuncia por violencia de género de hace tres años.

Según las nuevas precisiones, Laurta se encontraba en el área de desayuno del hotel, a punto de sentarse a comer, cuando fue abordado por los efectivos policiales de particular. La sorpresa fue total para el presunto femicida, que no opuso resistencia.

Al momento de la detención, el pequeño Pedro, que estaba con su padre, corrió asustado al percatarse de lo que ocurría. Inmediatamente, fue puesto a resguardo por personal policial femenino. Las imágenes del niño abrazando a una de las oficiales, que se viralizaron, simbolizan el alivio tras la angustia por su desaparición.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Tras ser capturado, Laurta se descompensó y fue trasladado a un hospital local, donde permanece bajo custodia policial. El niño fue llevado a la Comisaría del Menor para su contención.



La trama que llevó a Gualeguaychú

La clave para dar con el paradero del prófugo fue el trabajo coordinado entre las fuerzas de seguridad de Córdoba y Entre Ríos, que lograron conectar varias pistas:

Remisero desaparecido: La familia de Martín Palacios, un remisero de Concordia, había denunciado su desaparición tras haber sido contratado por Laurta.



Auto quemado: El Toyota Corolla del remisero apareció incendiado en Córdoba, cerca de la escena del doble femicidio. Este hallazgo fue el nexo crucial.



Rastreo telefónico: La geolocalización del teléfono celular de Laurta lo ubicó nuevamente en Gualeguaychú, permitiendo a la policía montar el operativo cerrojo en el Hotel Berlín.

Doble femicidio

La Justicia cree que Laurta entró primero el sábado a la casa de Luna Giardina, su expareja, y la asesinó de un disparo en la cabeza. También mató a su exsuegra, Mariel Zamudio, y luego, se llevó al nene en un taxi hacia Gualeguaychú, Entre Ríos.

Según indicó la Fiscalía de Instrucción de Violencia Familiar, el acusado estaba organizando el traslado hacia el paso fronterizo para escaparse a Uruguay, donde vivía antes junto a Giardina.

Finalmente, el pequeño fue hallado este domingo en buen estado en el Hotel Berlín, ubicado en las calles Bolívar y Perón, cerca del paso fronterizo de Entre Ríos.

La desaparición del nene hizo que la Justicia activara el Alerta Sofía para dar con su ubicación, ya que los investigadores consideraban que su padre estaba buscando salir del país hacia Uruguay.

Según trascendió en medios locales, el acusado sería el creador de “Varones Unidos”, un grupo que utiliza las redes para difundir ideas en contra de la igualidad de género y antifeministas.

Laurta tiene antecedentes por violencia de género. Hace casi tres años, Giardina estudiaba agronomía y tuvo que escapar de Uruguay hacia Córdoba, con su hijo, porque denunció que su expareja intentó ahorcarla.

La Justicia le dio a la mujer un botón antipánico que no llegó a activar al momento del último ataque. La Fiscalía de Instrucción de Violencia Familiar y de Género N°2, a cargo de Gerardo Reyes, es quien lleva adelante la investigación. (con información de TN)