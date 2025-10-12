Bahía Blanca | Domingo, 12 de octubre

Activan el Alerta Sofía por el niño desaparecido en Córdoba tras un doble femicidio

Hay un gran un operativo de búsqueda en todo el país y en los pasos fronterizos.

El ministerio de Seguridad de la Nación activó el Alerta Sofía para dar con el paradero de Pedro Teodoro Rodríguez Laurta, un niño de 5 años desaparecido desde este sábado en el barrio Argüello, al norte de la ciudad de Córdoba.

La desaparición del menor está directamente vinculada a una investigación por homicidio doblemente calificado, ocurrida en la misma fecha y lugar.

La Fiscalía de Instrucción de Violencia Familiar y de Género del 2º Turno, a cargo de la causa, informó que el caso está bajo una intensa búsqueda nacional e internacional. Además de la activación del Alerta Sofía, se emitieron pedidos de captura a Interpol.

El presunto responsable de los crímenes y del secuestro del niño es Pablo Laurta, padre del menor y de nacionalidad uruguaya.

Según los informes policiales, Laurta habría ingresado a la vivienda de su expareja, ubicada en calle San Pedro de Toyos, el sábado por la mañana, donde asesinó a Luna Giardina y a su madre, Mariel Zamudio, utilizando un arma de fuego. Posteriormente, habría huido llevándose a Pedro, su hijo de cinco años. (con información de NA)

