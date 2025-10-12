Activan el Alerta Sofía por el niño desaparecido en Córdoba tras un doble femicidio

El ministerio de Seguridad de la Nación activó el Alerta Sofía para dar con el paradero de Pedro Teodoro Rodríguez Laurta, un niño de 5 años desaparecido desde este sábado en el barrio Argüello, al norte de la ciudad de Córdoba.

La desaparición del menor está directamente vinculada a una investigación por homicidio doblemente calificado, ocurrida en la misma fecha y lugar.

La Fiscalía de Instrucción de Violencia Familiar y de Género del 2º Turno, a cargo de la causa, informó que el caso está bajo una intensa búsqueda nacional e internacional. Además de la activación del Alerta Sofía, se emitieron pedidos de captura a Interpol.

El presunto responsable de los crímenes y del secuestro del niño es Pablo Laurta, padre del menor y de nacionalidad uruguaya.

Según los informes policiales, Laurta habría ingresado a la vivienda de su expareja, ubicada en calle San Pedro de Toyos, el sábado por la mañana, donde asesinó a Luna Giardina y a su madre, Mariel Zamudio, utilizando un arma de fuego. Posteriormente, habría huido llevándose a Pedro, su hijo de cinco años. (con información de NA)