Se mantiene el alerta por viento para Bahía Blanca y toda la región

Fotos: Emmanuel Briane - La Nueva. y SMN

Después de las lluvias, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene el alerta amarillo por fuertes vientos para Bahía Blanca y gran parte del Sudoeste Bonaerense.

En principio, la advertencia se extiende hasta las 18 de este domingo.

Según se indicó desde el ente, hasta esa hora, "el área será afectada por vientos del sector sur, con velocidades entre 35 y 50 kilómetros por hora, y ráfagas que pueden alcanzar los 75 km/h".

El alerta comprende a los distritos de Villarino, Puan, Adolfo Alsina, Guaminí, Coronel Suárez, Saavedra, Coronel Pringles, Tornquist, Bahía Blanca, Coronel Rosales, Monte Hermoso, Coronel Dorrego y el oeste de Patagones.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En cuanto a las precipitaciones en nuestra ciudad, el registro entre sábado y domingo supera los 109 milímetros.

Por causa del fuerte viento, desde el SMN se emitió una serie de recomendaciones, entre las que se encuentran evitar actividades al aire libre; asegurar los elementos que puedan volarse, y mantenerse informado por las autoridades. También se pide tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.