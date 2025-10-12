Quién es el acusado de asesinar a su expareja y a su exsuegra y secuestrar a su hijo de 5 años

Pablo Laurta es el principal sospechoso del doble femicidio en Córdoba y el posterior secuestro de Pedro Rodríguez.

El uruguayo tiene pedido de captura internacional de Interpol y sobre él pesa una denuncia por violencia de género de hace tres años.

La Justicia cree que Laurta entró el sábado al mediodía a la casa de Luna Giardina, su expareja, y la asesinó de un disparo en la cabeza. También mató a su exsuegra, Mariel Zamudio, y luego se llevó a su hijo de 5 años.

De la localidad de Buceo, en Montevideo, es de dónde supuestamente escapó años atrás la joven de 24 años con el nene, con destino a Córdoba.

Aquel episodio fue hace tres años, cuando Giardina lo denunció por intentar ahorcarla. Por el ataque le dieron un botón antipánico que no llegó a utlizar antes de que la maten el sábado.

En sus redes sociales Laurta se presenta como director de la empresa VContenidos. También demuestra que estudió en la Universidad ORT de Uruguay.

Según él mismo publicó, hizo dos posgrados en Estados Unidos. El primero fue de un mes en el Corporate Finance Institute (CFI) y el segundo de un año en el Massachusetts Intitute of Technology (MIT).

Es en esa misma red social se mostró varias veces en contra del feminismo, donde defendió las “ideas de la libertad” y donde reflejó sus disputas con su ex por la crianza de Pedro Rodríguez.

Si bien no se presentó como el fundador de la cuenta “Varones Unidos”, sí se mostró como un fiel impulsor de esa causa. Tanto es así que la última publicación fijada en su cuenta de X habla de su disputa con Luna Giardina.

La nota está titulada como “Cómo la justicia feminista de Córdoba mantiene a un niño secuestrado en Argentina en un contexto de extorsiones y explotación infantil“.

De sus redes también se desprende su fanatismo por Donald Trump y su defensa por Johnny Deep en el juicio que tuvo que afrontar el actor hace unos años.

“Las denuncias falsas están apareciendo por todas partes. La mera condición de ser hombre, o como dirían los feministas ‘machito’, es prueba suficiente de tu culpabilidad”, escribió en aquel momento.

Lo cierto es que Laurta era buscado por la Policía de Córdoba por estar acusado de asesinar a Marisel Zamudio y a Luna Giardina, y luego secuestrar a Pedro Rodríguez, su hijo de 5 años. (con información de TN)