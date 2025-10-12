Cuba Auténtica: el viaje que estabas esperando en mayo 2026

Viajar a Cuba es adentrarse en una tierra donde el tiempo parece detenerse y la calidez de su gente se combina con playas de ensueño, ritmos caribeños y una cultura vibrante.

Una salida grupal acompañada para descubrir La Habana, Cayo Santa María y Varadero en un recorrido único

En mayo de 2026, Viajes La Nueva propone una experiencia irrepetible: "Cuba Auténtica", un paquete diseñado para disfrutar de la isla a puro confort, con coordinación permanente y todo incluido, a un valor desde 2.699 USD por persona.

En mayo de 2026, Viajes La Nueva propone una experiencia irrepetible: “Cuba Auténtica”, un paquete diseñado para disfrutar de la isla a puro confort, con coordinación permanente y todo incluido, a un valor desde 2.699 USD por persona.

El itinerario: historia, naturaleza y playas paradisíacas La aventura comienza en La Habana, la capital cubana que enamora con su arquitectura colonial y

sus coloridos autos de época. Allí, los pasajeros se hospedarán dos noches en el Hotel Meliá Cohiba, un cinco estrellas ubicado en el barrio Vedado.

Además de un recorrido por sus calles icónicas y la visita a lugares emblemáticos como el Malecón, la Plaza de la Revolución y el Capitolio, habrá tiempo para descubrir la mística de la ciudad y disfrutar de sus espectáculos nocturnos.

El viaje continúa hacia Cayo Santa María, un islote unido a tierra firme por el sorprendente Pedraplén de casi 50 kilómetros. Allí esperan cinco noches en el Hotel Paradisus, con sistema “todo incluido” en un entorno natural de playas vírgenes, aguas turquesas y un abanico de actividades náuticas y culturales.

La última escala es en Varadero, uno de los destinos de playa más reconocidos del Caribe.

Para más información sobre tarifas actualizadas, disponibilidad de lugares y excursiones opcionales, podés comunicarte con Viajes La Nueva en Rodríguez 55 (Bahía Blanca) o llamando al 291 459 0099.También podés hacer consultas a través de su página www.viajeslanueva.com

Los viajeros disfrutarán de cinco noches en el Hotel Sol Palmeras, un resort ideal para el descanso y la diversión, con restaurantes, shows nocturnos y excursiones opcionales como la salida en catamarán a Cayo Blanco.

Servicios incluidos

El paquete ofrece ticket aéreo Buenos Aires – La Habana – Buenos Aires, traslados en Cuba, city tour en La Habana, visa y coordinación permanente.

Además, todos los alojamientos son en hoteles de categoría con régimen de desayuno o todo incluido, según el destino.

Una propuesta para vivir Cuba intensamente

“Cuba Auténtica” es mucho más que unas vacaciones: es la posibilidad de sumergirse en la historia, la cultura y la belleza natural de una isla única.

Fecha de salida: 14 de mayo de 2026 Duración: 14 días / 12 noches Valor: desde 2.699 USD por persona.

Una experiencia inolvidable que invita a descubrir el Caribe con todo resuelto y el sello de calidad de Viajes La Nueva.