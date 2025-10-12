Olimpo lo miró por el “Espejo”, le subió la “Tarifa” y lo dejó “a gamba” en Bahía: 2-0 y a octavos de final

Sergio Daniel Peysse [email protected] Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

El agua drenó, lo poco que quedó se escurrió a "mano y palo", el piso aguantó, el partido se jugó y Olimpo ganó.

Una especie de introducción para explicar que, después de haber llovido casi 100 milímetros entre el sábado y la mañana de hoy, el cotejo revancha entre el aurinegro y Juventud Unida de San Luis se disputó en forma normal, con un poco de barro y algunos resbalones, pero en un terreno en perfectas condiciones y que se fue secando con la aparición del Dios sol.

El dueño de casa jamás especuló con el empate --que le servía para avanzar de fase porque en la ida habían culminado 0-0 en la capital puntana--, activó un 3-4-3 para que Diego Ramírez tenga más socios de mitad de cancha hacia adelante y exprimió a los aleros (Di Buo y Coacci) en un maratón de área a área.

Juventud, con un 4-3-1-2, mostró una mejor postura desde el inicio, pero al orden táctico no le agregó agresividad y fue lo mismo que nada. ¿Qué me pareció el auriazul? Un elenco compacto, pero sin luces. Una gelatina sin gusto, un asado sin sal…

En la primera acción donde el de Bahía apretó el turbo, llegó al gol (ver secuencia de fotos). Ivo Di Buo cortó una pelota en la banda derecha, tiró un caño, entró al área y asistió a Espejo para que defina casi cayéndose y de derecha. Esa ventaja lo tranquilizó, y con el 2-0 (tras 18 toques, de mover el balón de un lado al otro y con otra asistencia de Di Buo) lo definió.

La visión en el más allá de Ramírez para hacer jugar a todos los que estuvieron a su alrededor fue la mejor medicina para que Olimpo no sea víctima de ansiedades individuales o de extralimitaciones grupales. A eso le agregó solidaridad y una buena lectura del juego para no dejar gravitar al rival cuando arriesgó todo con un 3-3-1-3 y se aproximó a las barbas de Lungarzo. Fueron tiros de lejos y balas que no picaron ni cerca del 1 local.

Dentro de un contexto sin “pesadillas” para el olimpiense, el árbitro Maximiliano Machuca dejó pasar un agarrón de Ferreyra sobre Salinas que merecía tarjeta y sancionó una falta de Prost sobre Ojeda que no fue cuando el 20 se iba solo para el gol.

Trámite monótono después de un 2-0 que nunca corrió riesgos de que se transforme en un 2-1. Pudo haber sido 3-0, pero Olimpo, de contra, le perdonó la vida a un adversario noble, con futbolistas jóvenes y uno de los que menos tantos marcó a lo largo de la competencia.

Olimpo pasó a octavos de final de la Reválida y espera rival. Debe aguardar hasta mañana, cuando en El Fortín se enfrenten Villa Mitre y Brown de Madryn y se haga un reacomodamiento del cuadro de equipos clasificados. ¿Puede haber clásico? Claro que si.

La síntesis

Olimpo 2 (3-4-3)

Lungarzo 6

Vivas 5

Moiraghi 7

Ferreyra (c) 6

DI BUO 8

S. Fernández 6

D. Ramírez 7

Coacci 6

Espejo 6

Tarifa 6

Amarilla 4

DT: Mauricio Giganti

Juventud Unida 0 (4-3-1-2)

Taborda 5

E. Garro 6

Ojeda (c) 5

M. Godoy 4

L. Figueroa 6

Moya 4

L. Gómez 5

I. Escobares 3

Dorato 5

Salinas 6

L. Lucero 5

PT. Gol de Espejo (O), a los 13m.

ST. Gol de Tarifa (O), a los 6m.

Cambios. 54m. Villagra (5) por S. Fernández y Prost (4) por Tarifa, 68m. F. Pérez (5) por Di Buo y Groba (6) por Coacci y 80m. Curruhinca por Amarilla, en Olimpo; 54m. V. Roldán (4) por I. Escobares, 61m. J. Giménez (5) por Moya y 80m. L. Correa por Salinas y Lima Alvarez por Dorato, en Juventud Unida.

Amonestados. S. Fernández (28m.) y Amarilla (35m.), en Olimpo.

Arbitro. Maximiliano Manduca (6).

Cancha. Olimpo (9).