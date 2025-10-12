Comercial dejó atrás la tormenta y sacó la mayor diferencia de la temporada

Fernando Rodríguez [email protected] Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Comercial tuvo rápidamente revancha y se sacó la bronca de la derrota del viernes (en doble suplementario frente a Argentino), aplastando a Bahía Basket, por 87 a 38, en el partido que completó la novena fecha del segundo tramo del torneo de ascenso, César "Tito" Loustau.

En el encuentro, que se jugó en Villa Mitre, el portuario no encontró oposición en ningún momento, establecieno diferencias desde el primer cuarto, que lo ganó 22-5.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Con este resultado, Comercial se consolidó en el séptimo lugar, a falta de dos fechas para el final de la fase regular.

Orellano se topará con Kloster.

El principal anotador de Comercial fue Bruno Rodríguez, con 18 puntos (1-3 en triples, 6-10 en dobles y 3-4 en libres), más 7 rebotes; Franco Cardone sumó 10 rebotes, 8 asistencias y 9 puntos.

Franco Cardone busca un receptor.

En este reparto de minutos y protagonistmo, Martín Álvarez cerró con 13 unidades (3-3 en triples), Nicolás Antonelli aportó 12 puntos (6-9 en dobles), 5 rebotes y 4 asistencias.

Buenos porcentajes en triples tuvo Martín Álvarez.

Por su parte, Bahía Basket tuvo apenas 3-31 en triples, 11-31 en dobles y 7-16 en libres.

Bahía extrañó los puntos de Juan Bautista Kiessling, que venía de anotar 36 y 34.

La síntesis:

Comercial (87): N. Antonelli (12), L. Orellano (7), M. Maina (9), M. Álvarez (13), F. Cardone (9), fi; B. Rodríguez (18), G. Lan (6), G. Barcala (2), M. Godoy (10) y J. Hassanie (1). DT: Gustavo Candia.

Bahía Basket (38): F. Salce (2), E. Kloster (11), M. Morando (2), T. Campaña, J.B. Kiessling (3), fi; A. Passeggi (6), N. Costa (3), S. Ponzoni, E. Jaime (8), J.M. Vázquez (3), S. Russi y S. Berardo. DT: Tomás Fernández.

Cuartos: Comercial, 22-5; 46-10 y 69-24.

Árbitros: Emanuel Sánchez, Sebastián Arcas y Joel Schernenco.

Cancha: José Martínez (Villa Mitre).

El martes

La penúltima fecha se disputará el martes, con Argentino-Los Andes, Pellegrini-Sportivo, Altense-Barracas, Bahía Basket-Ateneo, Independiente-Velocidad, La Falda-El Nacional y Espora-Whitense.Y, las 21.15, Comercial-Barrio Hospital, en Villa Mitre.

Cómo sigue

Los seis primeros clasificarán directamente a playoffs.

En tanto, habrá play-in: 7º-8º y 9º-10º. El ganador de 7º-8º accederá a cuartos y el perdedor enfrentará al ganador de 9º-10º, por el último lugar en playoffs.

Posiciones

Po. Equipo Puntos (Arrastre)

1º) Barrio Hospital, 38,5 puntos (14,5)

2º) El Nacional, 37 (14)

3º) Argentino, 36 (12)

4º) Independiente, 36 (13)

5º) Sportivo, 35,5 (13,5)

6º) Ateneo, 35 (13)

7º) Comercial, 32,5 (12,5)

8º) Velocidad, 31 (11)

9º) Bahía Basket, 30 (10)

10º) Altense, 29,5 (10,5) (*)

11º) Espora, 28 (11)

12º) La Falda, 25 (10)

13º) Pellegrini, 24,5 (9,5) (*)

14º) Los Andes, 24 (8)

15º) Whitense, 24 (9)

16º) Barracas, 21,5 (8,5)

(*) Tienen un partido menos.