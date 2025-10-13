“Mi hijo asesinó cruelmente”: habló la madre del hombre detenido por el doble femicidio en Córdoba

Estrella, la madre de Pablo Laurta, el hombre acusado de haber matado a su expareja y a su exsuegra en Córdoba, contó detalles de la relación que tenía con su hijo y dijo que no se llevaba bien con él.

“Él no aceptaba que Luna se hubiera ido a Córdoba con su mamá. De enero a febrero de 2024 estuvo arrestado porque había cometido un desacato a la autoridad, porque estuvo escondido en el techo de la casa de Luna”, contó.

Sobre ese episodio, sostuvo que en ese momento pidió ayuda y que se le hiciera una pericia psiquiátrica a su hijo, algo que no sucedió.

Entre lágrimas, dijo que conocía muy bien a Luna y a su madre, y que tenía “buen trato” con ambas.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

“Cuando vi las imágenes de él que estaba con Pedro, me di cuenta que no le iba a hacer nada. Durante años mi hijo generó odio hacia su exsuegra y después hacia Luna por no poder ver a su hijo”, sostuvo.

Respecto a la página “Varones unidos”, dijo que se enteró por un compañero de trabajo que su hijo estaba detrás de la página web donde solía subir contenido antigénero y antifeminista.

“Hoy mi nieto está solo en el mundo”, lamentó y aclaró que no sabe cómo su hijo entró desde Uruguay a la Argentina por un paso ilegal.

Finalmente, sobre el remisero que está desaparecido, y a quien la Justicia sospecha que Laurta pudo haber matado, dijo que no sabe quién es ni qué tipo de vínculo tenía su hijo con él. (con información de TN)