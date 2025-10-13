“Mi hijo asesinó cruelmente”: habló la madre del hombre detenido por el doble femicidio en Córdoba
La mujer sostuvo que no tenía buena relación con Pablo Laurta y que estaba preocupada por él por los comportamientos que tenía. “Hoy mi nieto está solo en el mundo”, se lamentó.
Estrella, la madre de Pablo Laurta, el hombre acusado de haber matado a su expareja y a su exsuegra en Córdoba, contó detalles de la relación que tenía con su hijo y dijo que no se llevaba bien con él.
“Él no aceptaba que Luna se hubiera ido a Córdoba con su mamá. De enero a febrero de 2024 estuvo arrestado porque había cometido un desacato a la autoridad, porque estuvo escondido en el techo de la casa de Luna”, contó.
Sobre ese episodio, sostuvo que en ese momento pidió ayuda y que se le hiciera una pericia psiquiátrica a su hijo, algo que no sucedió.
Entre lágrimas, dijo que conocía muy bien a Luna y a su madre, y que tenía “buen trato” con ambas.
“Cuando vi las imágenes de él que estaba con Pedro, me di cuenta que no le iba a hacer nada. Durante años mi hijo generó odio hacia su exsuegra y después hacia Luna por no poder ver a su hijo”, sostuvo.
Respecto a la página “Varones unidos”, dijo que se enteró por un compañero de trabajo que su hijo estaba detrás de la página web donde solía subir contenido antigénero y antifeminista.
“Hoy mi nieto está solo en el mundo”, lamentó y aclaró que no sabe cómo su hijo entró desde Uruguay a la Argentina por un paso ilegal.
Finalmente, sobre el remisero que está desaparecido, y a quien la Justicia sospecha que Laurta pudo haber matado, dijo que no sabe quién es ni qué tipo de vínculo tenía su hijo con él. (con información de TN)