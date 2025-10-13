La respuesta del Balcón del Golf: "Desconocemos los motivos por los cuales se hace mención al lugar"

El sábado en horas de la mañana se viralizó una denuncia de Emilia Bostal, una joven bahiense que había asistido con su hermana y madre a una capacitación de pastelería en el complejo Balcón del Golf de Sierra de la Ventana, tras lo cual la misma dice haber sido drogada y abusada por uno de los empleados luego del evento.

El spa y resort de Sierra de la Ventana publicó en sus redes sociales un comunicado en el que indica que tras haberse notificado de la situación, se pusieron en contacto con Bostal para brindarle su apoyo y la información requerida.

En su cuenta social de Instagram, El Balcón del Golf contradice la información brindada por la denunciante, diciendo que "desconocemos los motivos por los cuales se hace mención al lugar, teniendo en cuenta que la capacitación se hizo con normalidad y la joven no se hospedaba aquí".

Además, el complejo de cabañas ratifica que no hay una denuncia penal contra el empleado vinculado en el hecho y que "la persona que menciona, pero no identifica, no vive en el complejo y que los hechos referidos tampoco sucedieron en el lugar" ni dentro del horario de las jornadas en la que participaron.

Por último, cierran su comunicado indicando que esperan que se resuelva y se aclare la situación lo antes posible y que se reservan el derecho a tomar medidas judiciales por injurias, calumnias y malas intenciones contra el complejo.

Bostal afirmó en su cuenta de Instagram que después del evento de pastelería --su hermana es una figura muy reconocida del rubro-- fue a la cabaña de uno de los organizadores y allí tomó un gin tonic. Lo siguiente que recuerda, según indicó, es que apareció desnuda al otro día en la casa de un empleado del hotel.

Si sufrís violencia familiar y/o sexual, o grooming llamá a la Línea 137 opción 1. Un equipo de psicólogas y trabajadoras sociales del Programa las Víctimas contra las Violencias atiende tu llamado o tu mensaje de WhatsApp y te brinda contención e información sobre tus derechos.