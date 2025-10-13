Bahía Blanca | Lunes, 13 de octubre

Economía y finanzas.

Una familia tipo en Bahía Blanca necesitó $1.386.444 en septiembre para no ser pobre

Por su parte, la línea de indigencia se ubicó en $587.476.

Foto: archivo-La Nueva.

Según el último informe del Centro Regional de Estudios Económicos de Bahía Blanca (CREEBBA), la Canasta Básica Total (CBT) para una familia tipo 2 —compuesta por dos adultos y dos hijos en edad escolar— alcanzó $1.386.444 en septiembre de 2025 en nuestra ciudad.

Este valor representa un aumento del 1,5 % respecto al mes anterior. Para superar el umbral de pobreza, una familia bahiense necesitó contar con ingresos superiores a esa cifra. En lo que respecta al acumulado del año, la canasta total sufrió un incremento de 14 %, mientras que la variación interanual es del 23,3 %.

Por su parte, la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que define la línea de indigencia, se ubicó en $587.476, con un incremento del 1,9% en comparación con agosto. En comparación interanual, aumentó un 21,2 %.

Entre los productos que registraron aumentos significativos en septiembre se encuentran el tomate perita (28,1 %), la cebolla (16,0 %), el tomate envasado (12,2 %), el yogur (10,5%), los jugos concentrados (7,1 %) y la leche fluida (7,0 %).

A su vez, indica el CREEBBA que registraron descensos en varios componentes de la CBA, a saber: el zapallo (-23,0 %), la acelga (-16,9 %), la papa (-12,3 %), el pollo (-12,1 %), el arroz (-9,6 %) y la lechuga (-9,2 %), entre otros.

Mientras que por el lado de los bienes y servicios no alimentarios influyeron principalmente los incrementos en detergentes y desinfectantes (11,9 %), jabones de limpieza (8,8 %), ropa interior para mujer (3,1 %) y educación formal (2,8 %), por citar los más relevantes.

