La burundanga, una realidad que se disfraza de mito

La burundanga, nombre popular de la escopolamina, es una sustancia que genera un profundo estado de sumisión y pérdida de voluntad en quien la consume sin saberlo. Derivada de plantas como el floripondio o la datura, actúa sobre el sistema nervioso central, provocando desorientación, amnesia y obediencia automática a órdenes externas.

En dosis altas puede causar convulsiones, coma e incluso la muerte. Su uso criminal ha sido denunciado en distintos países de América Latina y Europa, especialmente en casos de robos y abusos sexuales. Las víctimas suelen ser drogadas al ingerir bebidas adulteradas o mediante el contacto con objetos impregnados.

Lo más alarmante es que la burundanga no deja sabor ni olor perceptible y desaparece del cuerpo en pocas horas, lo que dificulta las pruebas médicas y la persecución judicial. Más allá del mito urbano que la rodea, la burundanga representa una amenaza real, cuya prevención depen

Derivada de plantas como el floripondio o la datura, actúa sobre el sistema nervioso central, provocando desorientación, amnesia y obediencia automática a órdenes externas. En dosis altas puede causar convulsiones, coma e incluso la muerte. Su uso criminal ha sido denunciado en distintos países de América Latina y Europa, especialmente en casos de robos y abusos sexuales.

de de la información, la cautela y la rápida atención médica ante cualquier sospecha. (Con ayuda de la IA)