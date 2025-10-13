Bahía Blanca | Lunes, 13 de octubre

La ciudad.

La burundanga, una realidad que se disfraza de mito

Historias que estremecen y son difícil de probar son el resultado de la escopalamina.

Foto: Forum Terapeutic

La burundanga, nombre popular de la escopolamina, es una sustancia que genera un profundo estado de sumisión y pérdida de voluntad en quien la consume sin saberlo. Derivada de plantas como el floripondio o la datura, actúa sobre el sistema nervioso central, provocando desorientación, amnesia y obediencia automática a órdenes externas.

En dosis altas puede causar convulsiones, coma e incluso la muerte. Su uso criminal ha sido denunciado en distintos países de América Latina y Europa, especialmente en casos de robos y abusos sexuales. Las víctimas suelen ser drogadas al ingerir bebidas adulteradas o mediante el contacto con objetos impregnados.

