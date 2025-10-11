Una bahiense denuncia que la drogaron en un hotel de Sierra de la Ventana y luego la abusaron

Una bahiense realizó una denuncia en su cuenta personal de Instagram indicando que fue a un evento en un complejo de cabañas y resort de Sierra de la Ventana y que, luego del mismo, fue drogada y presuntamente abusada por un empleado.

Según indicó la denunciante, Emilia Bostal, fue a las cabañas de los organizadores tras la primera jornada de un evento de pastelería donde bebió un gin tonic con un empleado y que a posteriori no recuerda nada hasta despertarse al día siguiente, completamente desnuda en la casa de dicha persona.

Además, refirió que otra chica del grupo había bebido del mismo trago, produciéndole desorientación y pérdida de memoria.

En su denuncia pública comentó que no "podía conectar con su cuerpo y mucha sensación de miedo" tras darse cuenta de lo que estaba ocurriendo, por lo que fue en busca de ayuda médica. Luego de realizarse los análisis, estos no arrojaron resultados positivos ya que habían pasado 12 horas de la ingesta de la bebida.

Esto le impidió presentar una denuncia formal en la Justicia, "al no tener pruebas concretas" de haber sido drogada.

La joven cuestionó la actitud del complejo, indicando que el hombre sigue trabajando en el lugar y que está siendo protegido por ellos: "yo sólo pedía empatía, contención y un poco de humanidad".

"Comparto esto porque quiero que se sepa. Ya que si una chica va a ese lugar a trabajar o capacitarse, merece estar segura", finalizó, en su posteo.

Si sufrís violencia familiar y/o sexual, o grooming llamá a la Línea 137 opción 1. Un equipo de psicólogas y trabajadoras sociales del Programa las Víctimas contra las Violencias atiende tu llamado o tu mensaje de WhatsApp y te brinda contención e información sobre tus derechos.