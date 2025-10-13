Bahía Blanca | Lunes, 13 de octubre

La ciudad.

Buscan un joven de 15 años que falta desde hace seis días a su domicilio

Se trata de Thiago Ramiro Fernández, de 15 años.

La Policía solicita colaboración para encontrar a un joven que falta a su domicilio desde el último martes a la noche.

Se trata de Thiago Ramiro Fernández, de 15 años.

Al momento de su desaparición vestía campera negra con detalles blancos, pantalón negro marca Nike y zapatillas celestes.

Thiago es de tez morena, tiene ojos marrones, pelo oscuro, es de contextura física delgada y mide 1,80 metros de alto. Además, posee un tatuaje en su mano izquierda "MB”.

Ante cualquier información, comunicarse al 911 o a la comisaría Sexta: Libertad 2212 y 4553011.

