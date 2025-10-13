Detuvieron a un hombre por robar cables en un frigorífico de la ciudad

Un hombre fue detenido anoche en Pampa Central y Junín, luego de ser sorprendido mientras cortaba y robaba cables eléctricos dentro de un frigorífico, informaron fuentes policiales.

El hecho ocurrió cerca de las 23:20 del sábado, cuando operadores del Centro de Monitoreo advirtieron la presencia de una persona dentro del predio y dieron aviso al personal del Comando de Patrullas. Minutos después, efectivos policiales aprehendieron a Facundo Sebastián Hirch, de 29 años y residente en Bahía Blanca, quien se encontraba manipulando los cables en el lugar.

Durante el procedimiento, los uniformados secuestraron una bicicleta, dos mochilas, cables, una campera, dos gorras y un palo.

El detenido quedó a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N.º 15 del Departamento Judicial Bahía Blanca.

El operativo fue encabezado por el comisario Marcelo De La Rosa, jefe de la Comisaría Quinta, quien confirmó que la causa continúa con las diligencias judiciales de rigor.