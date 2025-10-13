La Provincia cuestiona la inminente llegada de tropas militares de Estados Unidos a Puerto Belgrano

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, cuestionó hoy la manera en que se realizará una serie de ejercicios militares en nuestro país junto con tropas de Estados Unidos.

Si bien los ejercicios conjuntos son habituales, el mano derecha del gobernador Axel Kicillof criticó: "El presidente autorizó por decreto la realización de ejercicios militares por parte del ejército de Estados Unidos en nuestro territorio, en el marco de la denominada Operación Tridente. Se trata de una habilitación totalmente irregular, ya que la Constitución establece que es el Congreso Nacional el que debe habilitar el ingreso y egreso de tropas extranjeras al país".

Bianco agregó que "dos de las tres localizaciones son en nuestra provincia (Puerto Belgrano y Mar del Plata) y eso puede tener impactos ambientales, logísticos y en materia de seguridad: hemos llevado adelante un pedido de informes al Ministerio de Defensa y aún no tuvimos respuesta".

Agregó que el decreto de Javier Milei data del 30 de septiembre y que la tercera locación es Ushuaia, capital de Tierra del Fuego.

"Creemos que establece un precedente riesgoso el hecho de habilitar el ingreso de tropas extranjeras por DNU", sostuvo el ministro.

La Operación Tridente se realizará entre el próximo lunes 20 de octubre y el 15 de noviembre.

La administración de Milei justifica su decisión en la "naturaleza excepcional" de la situación que "hace imposible seguir los trámites ordinarios previstos en la Constitución Nacional para la sanción de las leyes".

El momento en el se firmó el decreto generó algunas suspicacias, porque se dio en la previa de la visita de Milei al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien días antes había comprometido un firme plan de apoyo financiero para enfrentar la crisis económica en nuestro país.

El decreto -.firmado además por los ministros de Defensa, Luis Petri, el ministro del Interior, Lisandro Catalán y el canciller Gerardo Werthein, entre otras autoridades del Ejecutivo-- establece que se trata de una oportunidad en términos estratégicos y militares para Argentina.

"El Ejercicio Tridente comparte la experiencia acumulada por las Fuerzas Navales Especiales de los Estados Unidos de América en operaciones combinadas, tanto en contextos de combate como en asistencia humanitaria, constituyendo un recurso invaluable para potenciar nuestras capacidades nacionales", detalla el documento.

Y agrega: "Los intercambios de adiestramiento y los entrenamientos combinados ofrecen beneficios tangibles en el fortalecimiento de las capacidades nacionales, la consolidación de alianzas internacionales, la optimización de recursos y la mejora en la interoperabilidad y la integración doctrinal".