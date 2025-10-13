Milei elogió la participación de Trump en la liberación de rehenes de Israel

El presidente Javier Milei expresó hoy que es “una alegría enorme” la liberación de los rehenes en Israel, destacó que entre ellos “hay tres argentinos”, y resaltó el “rol fundamental” que tuvo su homólogo estadounidense, Donald Trump, en las gestiones que posibilitaron el acuerdo de paz en Gaza.

“Después de más de dos años, que se liberen a los 20 rehenes y que entre ellos haya tres argentinos es una alegría enorme”, manifestó Milei en declaraciones para radio El Observador.

El mandatario argentino puso de relieve “el rol fundamental y determinante del presidente Donald Trump” en la liberación de los rehenes, y enfatizó: “Él es quien hizo posible algo que parecía imposible y sinceramente es increíble, es el octavo conflicto que cierra desde que asumió el poder”.

“Lo que está haciendo en términos de la paz y de salvar seres humanos es muy emocionante, y de hecho nosotros lo hemos propuesto para el Nobel de La Paz”, explicó Milei.

Además, la Oficina del Presidente publicó en su cuenta de X el parecer del primer mandatario sobre la liberación de los rehenes:

Antes, en su cuenta personal Milei agradeció directamente a Trump: "Gracias, Presidente Trump. Su compromiso con la vida, la libertad y la paz ha devuelto esperanza al mundo".

Por último, Milei calificó de "aliado y amigo" al primer mandatario norteamericano cerrando con su posteo en X.