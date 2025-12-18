La ley de Compromiso Fiscal del Gobierno no pudo ser tratada y se levantó la sesión

El presupuesto fue aprobado pero la victoria es agridulce para el Gobierno (Foto Diputados)

Sin respaldo suficiente y ante la merma de diputados nacionales que permanecían en el recinto en la madrugada de este jueves, la ley de Compromiso Nacional por la Estabilidad Fiscal y Monetaria impulsada por el Gobierno quedó sin tratarse y se levantó la sesión en la Cámara de Diputados.

El proyecto que obtuvo dictamen de comisión impide la sanción de leyes que no tengan el financiamiento asegurado y establece hasta pena de prisión de hasta 6 años a los funcionarios que apliquen esas normas.

La iniciativa fue rechazada de plano por los opositores de Unión por la Patria, de la izquierda y de Provincias Unidas, e incluso recibió cuestionamientos de aliados del PRO y la UCR.

En ese contexto, la diputada nacional de La Libertad Avanza Silvana Giudici pidió el lavantamiento de la sesión.

El diputado radical Lisandro Nieri dijo que “hay un convencimiento de un orden monetario y fiscal. Está claro que eso debemos dejarlo escrito, y eso es lo que procura la Ley de Compromiso Fiscal y Monetario”, pero señaló que se debe “trabajar con más seriedad”.

“Esa ley es importante, pero aspiro a que nos demos un tiempo de trabajo más importante en este caso”, agregó.

Por su parte, la diputada Karina Banfi, señaló que el proyecto de Compromiso Fiscal “no respeta los principios básicos de la división de poderes".

"Delega atribuciones al Poder Ejecutivo que son propias del Congreso y crea tipos penales que no resisten el análisis de constitucionalidad, entre otros tantos errores técnicos-jurídicos”, agregó.

El martes, el presidente del bloque de UxP, Germán Martínez, había reclamado que esa iniciativa también se analice en la comisión de Legislación Penal ya que incluye modificaciones al código penal.