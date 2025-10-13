Inicia la semana con caída del dólar y el riesgo país

Este lunes 13 de octubre el dólar inició la jornada con caìda en todos los sectores y el riesgo país desacelera y retrocede 80 pesos o 5,5%. El dólar mayorista cae a $1.355. Los contratos de dólar futuro se desploman 6% a horas del mediodía.

Según indican desde la city el día de hoy el Gobierno puede ganar mucho dinero con la baja del dólar futuro, los que están comprados en dólar futuro tendrán que reponer garantías muy elevadas. Y existe una recomposición del precio del peso.

En cuanto al riesgo país se encuentra por debajo de los mil puntos ubicándose en los 992 puntos como había estado al comienzo de la jornada.

El Banco Central informó que en el promedio de entidades financieras el dólar minorista se negocia $1.389,05 para la venta y a $1.334,13 para la compra.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Se trata de la primera rueda después del anuncio del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, de que están interviniendo directamente en el mercado único y libre de cambios (MULC).

En el día de hoy el mercado norteamericano está atravesando un feriado, lo que afecta las rondas de negocios, y hay expectativa para ver cómo actuará los próximos días el Tesoro de los EEUU dentro de las bandas cambiarias. Con la convicción de que éstas se mantendrán hasta las elecciones generales del 26 de octubre, no se descarta que haya un período de "pax cambiaria". (Infobae/Ambito).