Nico Vázquez habló sobre su vínculo con Dai Fernández: “No tiene título, es algo de hace días”

Este domingo, Nico Vázquez rompió el silencio en Infama (América TV) y se refirió por primera vez a su vínculo con la actriz Dai Fernández, en donde confirmó que están iniciando una historia, aunque aclaró que aún no hay etiquetas.

“Es algo de hace días”, expresó con sinceridad. Y cuando Karina Iavícoli le planteó que nunca lo había escuchado decir abiertamente que no estaba en pareja con Dai, él fue claro: “Porque en realidad, cuando estás empezando algo... no tiene título. No tengo nada que blanquear. Esa es la realidad”.

Sobre su presente personal, Vázquez insistió en que tanto él como Gimena Accardi, su expareja, están en libertad de reconstruir sus vidas como elijan. “Cualquier circunstancia en la que esté Gime o en la que esté yo es válida. No tenemos que dar explicaciones. Ya no somos pareja, estamos solos. Si quiero empezar algo con alguien o simplemente salir a tomar un café, no tengo por qué ponerle un título. No estoy mintiendo, simplemente no hay nada que blanquear”, remarcó.

Cuando Marcela Tauro le preguntó si estaba "conociendo" a Dai, Nico dio más detalles del lazo que los une. “Nos conocemos hace mucho. Somos muy amigos, mejores amigos te diría. En el último tiempo nos apoyamos mucho el uno en el otro. Pasamos de compañeros a eso, a mejores amigos”,dijo.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En una charla honesta y sin filtros, también reflexionó sobre su forma de encarar las relaciones en esta etapa de su vida. “Cuando me vuelva a enamorar, se van a dar cuenta. Me conocen, me van a ver. A mí me gusta vivir la vida. Y aprendí, por todas las cosas que me pasaron, que es un instante. Te cambia en un segundo. Así que hoy quiero vivir. Si tengo ganas de formalizar algo, se va a notar, porque nunca me escondí. Lo que sí aprendí es que quiero cuidar más mi intimidad. En mi relación anterior compartí muchísimo. Soy así, muy extrovertido, pero ahora quiero resguardarme un poco más”. (NA)