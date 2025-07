Gime Accardi, tras su separación de Nico Vázquez: "Mi corazón está cerradísimo"

Luego de 18 años de relación, Gimena Accardi y Nicolás Vázquez confirmaron su separación. En medio de este difícil momento personal, la actriz decidió viajar sola a España, donde combinó descanso, reencuentros con amigos y una propuesta laboral que tenía pendiente.

A su regreso a la Argentina, Accardi habló con el programa Lape Club Social, donde se refirió por primera vez públicamente a la ruptura. "La separación la llevo minuto a minuto", expresó con sinceridad.

Consultada sobre si está atravesando días complicados, respondió: "Sí, bueno… como cualquiera que está atravesando una separación, sí".

Respecto a la decisión tomada en pareja, fue cauta: "Bueno, no sé... sí, qué sé yo… lo vamos a saber cuando pase el tiempo. El viaje fue un poco por trabajo y un poco por vacaciones. Ya lo tenía sacado hace un montón. Y había amigos allá, así que aproveché también para verlos y hacer un poco de playa".

Accardi reconoció que, si bien no logró disfrutar completamente del viaje, le sirvió para despejarse: "Disfrutar todavía no se está disfrutando nada, pero bueno… me distraje un poco".

También se refirió a los rumores de terceras personas que circularon en los medios: "No me molestaron. Pensé que podía pasar… pero nosotros sabemos la verdad, así que no".

En cuanto al vínculo actual con Vázquez, confirmó que continúan en contacto: "Re hablamos. Hay un montón de cosas para charlar todavía, un montón para organizar".

Finalmente, al hablar de sus sentimientos, Accardi fue clara pero dejó abierta una puerta al futuro: "Mi corazón está cerradísimo. La decisión la tomamos juntos. Pero nos amamos todavía". (NA)