Curioso desafío atlético entre la mujer más rápida del mundo y 100 estudiantes

La mujer más rápida del mundo, Melissa Jefferson-Wooden, demostró una vez más su increíble velocidad al enfrentarse a 100 hombres en una carrera de velocidad.

Jefferson-Wooden, de 24 años, viene de ganar tres medallas de oro en el Campeonato Mundial de Atletismo en Tokio, el mes pasado, y es la fuerza dominante en el sprint femenino en 2025.

Ganó con facilidad los 200 metros y el relevo 4x100 metros, pero fue en la final de los 100 metros donde sorprendió al mundo del atletismo, cruzando la línea en 10,61 segundos, convirtiéndose en la cuarta mujer más rápida de todos los tiempos.

Con las acciones de Jefferson-Wooden más altas que nunca, el famoso YouTuber MrBeast, cuyo nombre real es Jimmy Donaldson, la seleccionó para ser parte de su último desafío.

La personalidad de Internet la puso a competir contra 100 estudiantes universitarios varones en una carrera de velocidad a lo largo del ancho de dos canchas de fútbol, ​​con un premio de 100.000 dólares (75.000 libras) para quien pudiera vencer a la reina de la pista.

Pero los estudiantes de la Universidad de Carolina del Norte no tuvieron ninguna oportunidad ante la atleta, que corrió con botines de fútbol.

Un competidor con el número 35, que no es atleta de pista, se acercó a la meta. Sin embargo, Jefferson-Wooden había ganado suficiente distancia al principio de la carrera como para lograrlo.

Así fue el desafío: