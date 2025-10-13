La charla que tendrán Riquelme y Úbeda de cara a los próximos partidos de Boca

Después de los homenajes por la muerte de Miguel Ángel Russo, Boca volvió este lunes a los entrenamientos, tras el domingo libre, de cara al partido del sábado ante Belgrano en la Bombonera, por la fecha 13 del Torneo Clausura.

Según fuentes periodísticas vinculadas al día a día xeneize, Claudio Úbeda seguirá como DT hasta diciembre aunque le preguntarán al DT si necesitará a alguien más en el staff técnico. Eso será en una charla que Juan Román Riquelme mantendrá en los próximos días con el entrenador.

Cabe destacar que el xeneize no jugó ante Barracas por decisión conjunta de la AFA, la Liga Profesional y ambos clubes, en señal de respeto por la muerte de Russo, uno de los entrenadores más importantes de la historia de Boca.

La fecha más probable para disputar el encuentro entre Barracas Central y Boca sería el próximo sábado 25 del corriente, aprovechando un fin de semana sin actividad oficial debido a las elecciones legislativas que serán el domingo 26 de octubre.

Lo que le queda

La agenda de Boca para lo que resta del 2025:

Fecha 12 vs. Barracas Central (visitante) – día y hora a confirmar.

Fecha 13 vs. Belgrano (local) – sábado 18/10 a las 18.

Fecha 14 vs. Estudiantes (visitante) – día y hora a confirmar.

Fecha 15 vs. River (local) – día y hora a confirmar.

Fecha 16 vs. Tigre (visitante) – día y hora a confirmar.