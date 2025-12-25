Pelea de Nochebuena: al menos 20 personas protagonizaron un enfrentamiento con machetes y palos

Un grave incidente se registró esta madrugada cuando personal del Comando de Patrullas y de la comisaría Quinta intervino ante un llamado al 911 que alertaba sobre un enfrentamiento entre un numeroso grupo de personas (alrededor de 20) en la intersección de Pampa Central y Gorriti, donde se estarían apuñalando con machetes y palos.

Al arribar los móviles, la mayoría de los involucrados se dio a la fuga. No obstante, en el lugar permaneció Alejandro Sebastián Acenjo, de 22 años, quien comenzó a arrojar piedras contra el personal policial e hizo caso omiso a la voz de alto, escapando e ingresando a una vivienda ubicada en Gorriti al 1600, siendo seguido por los efectivos.

Ya en el interior de la finca, el joven forcejeó con los uniformados, por lo que finalmente fue aprehendido por los delitos de desobediencia, atentado y resistencia a la autoridad.

En el mismo procedimiento también fue reducido su hermano, Thiago Germán Acenjo, de 20 años, quien confrontó al personal policial y quedó imputado por atentado y resistencia a la autoridad.

Ambos quedaron a disposición de la Justicia, mientras se continúa con la investigación para determinar la participación del resto de las personas involucradas.