El pronóstico navideño: así estará el tiempo este jueves en la ciudad
Las previsiones de Satelmet para este 25 de diciembre en Bahía Blanca.
El servicio de Satelmet pronostica para este jueves 25 de diciembre una jornada con una temperatura mínima de 17 grados y una máxima de 32 en Bahía Blanca.
Por la mañana el tiempo pasará de fresco a cálido, con viento moderado del sector noroeste y buena visibilidad.
Durante la tarde el tiempo se presentará caluroso y mayormente soleado, con viento moderado del oeste rotando al sudeste. El índice de radiación UV se prevé alto y la visibilidad se mantendrá buena.
La noche, a su vez, será fresca con cielo despejado y se estima para las 00 del viernes una temperatura de 17 grados.