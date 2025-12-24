El pronóstico navideño: así estará el tiempo este jueves en la ciudad

El servicio de Satelmet pronostica para este jueves 25 de diciembre una jornada con una temperatura mínima de 17 grados y una máxima de 32 en Bahía Blanca.

Por la mañana el tiempo pasará de fresco a cálido, con viento moderado del sector noroeste y buena visibilidad.

La actualización al instante del tiempo en Bahía y la región

Durante la tarde el tiempo se presentará caluroso y mayormente soleado, con viento moderado del oeste rotando al sudeste. El índice de radiación UV se prevé alto y la visibilidad se mantendrá buena.

La noche, a su vez, será fresca con cielo despejado y se estima para las 00 del viernes una temperatura de 17 grados.