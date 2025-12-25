Operativos por Navidad en Bahía: 22 demoras, 9 alcoholemias y un positivo por drogas

La Nochebuena y el inicio de la Navidad se vivieron con relativa tranquilidad en Bahía Blanca, con una sola fiesta habilitada por el Municipio y el contralor de más de cien personas afectadas a distintas funciones a lo largo y lo ancho de la ciudad.

El resultado fue poca siniestralidad y escasos inconvenientes productos de los festejos, sin personas heridas por el uso de pirotecnia. En total, la división de Control y Ordenamiento Urbano realizó operativos de tránsito en distintos puntos: efectuó 22 demoras y reportó 9 alcoholemias positivas y un test de drogas positivo.

El titular de Defensa Civil, Sebastián Sepúlveda, reconoció la gran preparación que se realizó en coordinación con Tránsito y fuerzas policiales: "Podemos decir que tuvimos una Nochebuena muy tranquila, gracias al gran trabajo que se hizo desde la secretaría de Seguridad, con la coordinación de todas las áreas. En cuanto a lo que es accidentes tuvimos uno solo, sin heridos. La verdad que tuvimos salidas por incendio de pastos, pero dentro de lo normal de la época, lo que nos deja un balance muy positivo", indicó el director.

Sebastián Sepúlveda, Defensa Civil

Desde Fiscalización Leandro Pérez, encargado del área, expresó que se cumplieron con todos los protocolos para la única fiesta que estaba habilitada y que se recibieron dos denuncias, pero que no cumplían con los requisitos para ser consideradas fiestas ilegales.

"Tuvimos una fiesta en el autódromo de carácter masivo con 5800 personas. Por la magnitud de la cantidad de gente reunida, ha salido todo según lo establecido, durante el desarrollo de la misma, después de liberar la fiesta y el cierre. Salió todo perfecto. En el resto de los operativos, hubo un par de llamados por ruidos molestos en Adrián Veres y Almafuerte y en Don Bosco al 1100, pero eran fiestas familiares, de amigos, que no calificaban como fiestas privadas. Se medió con los propietarios, se bajó la música y se fue logrando la tranquilidad de los vecinos".

Hay que remarcar que la ordenanza Municipal indica que para ser considerada una fiesta ilegal debe cumplir con alguno de los siguientes puntos: contar con más de 50 personas, personal de seguridad, venta de alcohol o venta de entradas.

Leandro Pérez, de Fiscalización

Desde el área de Tránsito, Mercedes Azpeitía se mostró satisfecha por la tarea realizada durante toda la madrugada con operativos dinámicos, que les permitió cubrir los lugares que iban tomando relevancia a medida que se sumaba gente.

"La coordinación que se hace con Policía, con el Centro Único de Monitoreo, marcándonos lugares de mayor afluencia durante toda la noche fue excelente, los que nos permitió ir a los lugares donde se fue aglomerando la gente. Al final hubo un total de 22 demoras de vehículos, de los cuales fueron 21 autos y una moto, nueve alcoholemias positivas, un drager test positivo, una presunción de alcoholemia y una presunción de drager", indicó.

"Fue altamente satisfactorio para nosotros poder decir que no hubo accidentes —añadió—. Se reportó uno a las 4.26 de la mañana, en el cual, al llegar no había nadie en el lugar, pero para nosotros es grandioso poder terminar un día así", afirmó la responsable de Tránsito.

Azpeitía remarcó como algo positivo que la gente va entendiendo el hecho de no manejar si bebió alcohol, además de la colaboración de los padres, quienes trasladaron a sus hijos a los diferentes lugares, lo que brindó un marco de seguridad adicional.

"Cada vez se ve más gente transportada al lugar, colectivos, combis, mucho transporte; además de padres, en lo que fue la fiesta del autódromo, toda la zona que bordea el lugar que es la calle Borlengui, muchos esperando afuera. Además de esto, gente caminando en proporciones considerables, fue una cantidad de personas importante que se pudo apreciar a la salida. Así que para nosotros esto es el resultado de un trabajo que se hace durante todo el año con medios de comunicación, con las prevenciones diarias que se hacen de lunes a lunes. Entonces es muy positivo para nosotros un día como el 25 se vean estos pequeños cambios", finalizó.