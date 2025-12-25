Bahía Blanca | Jueves, 25 de diciembre

Deportes.

La Navidad de los campeones del mundo: las mejores fotos de los festejos de los jugadores de la Selección

Los jugadores que levantaron hace tres años la Copa del Mundo en Qatar 2022 compartieron imágenes íntimas de sus festejos navideños junto a sus seres queridos.

Foto: TN

La magia de la Navidad se vivió a pleno en las casas de los jugadores de la Selección argentina que conquistaron el Mundial Qatar 2022. En plena temporada para algunos, los protagonistas de la hazaña en Lusail vivieron un momento especial en la intimidad de sus hogares.

Las redes sociales se llenaron de reacciones ante cada foto posteada por Emiliano “Dibu” Martínez, Cristian “Cuti” Romero, Alexis Mac Allister, Nicolás Tagliafico, Leandro Paredes, Lautaro Martínez y Ángel Di Maria, entre otros.

Para uno de ellos, la celebración fue doble ya que Mac Allister, además, celebró su cumpleaños número 27.

Las mejores fotos de los festejos navideños de los jugadores de la Selección

Dibu Martínez y familia

Cuty Romero y familia

Alexis McAllister y su pequeño bebé

Enzo Fernández y famlia

Leandro Paredes y familia

Paulo Dybala y Oriana Sabatini

Nicolás Tagliafico y su esposa

El bahiense Lautaro Martínez y familia

Ángel Di María y familia

 

