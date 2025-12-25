Desalojaron un after con más de 100 personas en el barrio San Miguel

El lugar está en cercanías de Grünbein

Las fuerzas policiales desalojaron esta mañana un after con 101 personas en el barrio San Miguel, en cercanías de Grünbein.

De acuerdo a lo informado por fuentes oficiales la denuncia fue realizada al 911. Se labró el acta por la infracción ya que la fiesta no estaba habilitada y la ordenanza indica que para considerarse en infracción, basta superar el mínimo de 50 personas.

Además, se indicó que, sumado al hecho doblar la concurrencia mínima establecida por ley, había venta de alcohol constatado por el personal que arribó al lugar.

Las fuerzas policiales colaboraron para desalojar la casa, luego de identificar a la dueña de la misma. De momento, la identidad de la propietaria no fue revelada.