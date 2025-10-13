Reválida: tras dos suspensiones, Villa Mitre se pone al día ante Brown de Madryn

Tras dos postergaciones, Villa Mitre saldrá hoy a la cancha. A las 11, recibirá a Brown de Madryn, en el cruce que cerrará la primera fase de la Reválida del Federal A.

El cotejo irá en El Fortín, con arbitraje de Franco Morón.

Debido a la lluvia, el partido fue suspendido el sábado --debía jugarse a las 16-- y el también el domingo, establa anunciado a las 11.

El elenco que conduce Carlos Mungo deberá imponerse por tres goles para meterse en la próxima instancia, ya que su rival lo superó 3 a 0 en la ida.

De lograr el objetivo, habrá clásico bahiense en la próxima ronda, ya que chocará ante Olimpo.

El tricolor iría con Agüero; Dauwalder, Manchafico, Zadel, Moreno; Mujica, Jouglard, E. González, M. López; Peralta y De Hoyos.

Ayer, Olimpo superó a Juventud Unida de San Luis 1 a 0 y avanzó a la próxima instancia tras el empate sin goles en la ida.

También se clasificaron San Martín de Formosa, Sarmiento de La Banda, 9 de Julio de Rafaela, Costa Brava, Juventud Antoniana, Deportivo Rincón, Atenas de Río Cuarto, Kimberley, Douglas Haig y Gimnasia de Chivilcoy.

A ellos se le sumarán Sportivo Belgrano y Argentino de Monte Maiz, que perdieron en semis de la etapa Ascenso.