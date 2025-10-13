“Olimpo clasificó, sí, pero lo más importante fue haber encontrado el juego que veníamos buscando”

Sergio Daniel Peysse [email protected] Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

Sin la presencia ofensiva de otros encuentros, esta vez Enzo Coacci se puso el overol y jugó la mayor parte del tiempo en campo propio, defendiendo su carril y dándole una mano a la última línea de tres con la que Olimpo salió a enfrentar a Juventud Unida de San Luis.

Fue triunfo aurinegro 2-0 y pasaje a los octavos de final de la Reválida, aunque el zurdo bahiense puso foco en el rendimiento del equipo, en ese funcionamiento que en algún momento tenía que aparecer.

“Conseguimos el juego que veníamos buscando desde hace un tiempo largo; el 3-4-3 nos sienta a la perfección y estamos muy bien físicamente, lo que es fundamental para no desconcentrarnos ni perder el orden cuando el partido se hace largo y el rival te aprieta”, sostuvo el carrilero con pasado en las formativas de Pacífico.

“El equipo fue agresivo, encontramos los espacios y jugamos con paciencia. No tuve tanta participación en ofensiva, pero sí explotó Ivo (Di Buo) por el otro lado, quien puso dos asistencias para que podamos marcar dos golazos”, deslizó.

“Después del tanto de Gonzalo (Tarifa) manejamos la pelota y creamos más situaciones, aunque no estuvimos finos en los metros finales”, explicó antes de referirse al próximo rival en los octavos de final.

“Que venga el que venga, estamos preparados para ganarle a cualquiera. Y definimos otra vez de local, eso también nos genera una mayor tranquilidad”, sentenció.