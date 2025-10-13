Argentino y Puerto Belgrano definirán el campeonato Clausura Desarrollo

Avance de Argentino ante Palihue, en una de las semifinales del campeonato Clausura Desarrollo. Fotos: Andrea Castaño-La Nueva.

Ricardo Sbrana [email protected] Periodista de La Nueva desde 1995, especializado en rugby y básquetbol; con colaboraciones en casi todas las secciones de la redacción (locales, policiales, regionales, Ritmo Joven, revista Nueva, Espectáculos)

Argentino y Puerto Belgrano RHC se clasificaron finalistas del campeonato Clausura Desarrollo de la Unión de Rugby del Sur.

Se trata de un certamen en el que tanto Argentino como Universitario participaron con sus respectivas Preintermedias, mientras que los demás participantes lo hicieron con sus Primeras por estar rankeados como clubes Desarrollo.

Las semifinales se jugaron ayer y en uno de los cotejos Argentino le ganó a Palihue por 45 a 10, partido arbitrado por Gianfranco Canzio (Sur) y disputado en cancha de Palihue. Si bien el Chancho tenía la ventaja deportiva por haber sido el primero de la zona 1, la lluvia que cayó el fin de semana (109 milímetros) volvió a inundar las canchas del country.

En la otra semifinal Puerto Belgrano RHC dio la nota al ganarle a Punta Alta RC como visitante por 11 a 10, encuentro que enfrentó al 2º de la zona 1 contra el primero de la zona 2.

De este modo el conjunto celeste se clasificó a la final por segundo año consecutivo. Recordamos que el año pasado se coronó campeón al superar a Palihue en dos finales: perdió la primera por 34 a 29 y ganó la revancha como local 34-22.

La semifinal de ayer fue arbitrada por Julián Severini (Sur) y se disputó en el escenario de Río Bermejo 601 de la vecina ciudad (ex Complejo Quiros).

Por calendario la URS fijó para el próximo domingo 19, Día de la Madre, la definición y los partidos por posicionamiento en sede única. Posiblemente esta semana haya reprogramación.

En nuestra ciudad Argentino se impuso con tries Tomás Boado (2), Hernán Mansilla, Tomás Gutiérrez Rivas, Francisco Muñiz Bullrich, Bautista Gortari y Agustín Grunewald, con 4 conversiones de José Francisco Vera y una de Santiago Luciani.

En Palihue los tries fueron de Octavio Teves (9m.) y de Martín Urretavizkaya (78m.).

Al cabo del primer tiempo la victoria parcial fue de Argentino por 14-5.

El Azul formó con Tomás Gutiérrez Rivas, Jontan Humoffe, Manuel Otero Bertacco; Franco Domenicucci y Lucas Washington; Juan Francisco Bilesio, Genaro De Robbio, Hernán Mansilla; José Francisco Vera y Tomás Expósito; Pedro Pérez Postemsky, Lucas Vila, Facundo Arriola Marchesi, Francisco Muñiz Bullrich; Tomás Boado.

Como definidores participaron Enrique D'Alessio Arriola, Alfredo Montiel, Franco Carrera, Gonzalo Mansilla, Julián Gargiulo, Santiago Luciani, Agustín Grunewald y Bautista Gortari.

Palihue presentó como titulares a Gonzalo González, Juan Ignacio Ferrari, Braian Correa; Alejandro Vegas y Benjamín Costanzi; Santiago Mercanti, Ciro Rulli, Leandro Bellegia; Marcos Avellaneda y Matías Imbellone; Bautista Dellape, Matías Correa, Martín Urretabizkaya, Octavio Teves; Carlos García.

Fueron los definidores Joaquín Esnaola, Gonzalo Dauphin, Valentín Massa Paloni, Diego Coria y Tomás Labatut.

El campeonto Clausura Desarrollo contó con la participación de Universidad Nacional del Sur A, Estudiantes de Santa Rosa, Universitario, Puerto Belgrano RHC, Argentino y Palihue en la zona 1 y con Universidad Nacional del Sur B, Cazadores de Tres Arroyos, Sol de Mayo de Viedma, Punta Alta RC, Pringles RC y Ferroviario de Coronel Dorrego.