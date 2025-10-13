Video: así se encontraron el doble femicida y el remisero desaparecido

Una cámara de seguridad captó el momento en el que el doble femicida Pablo Laurta y el remisero Sebastián Palacios, quien se encuentra desaparecido, se encuentran en Concordia, Entre Ríos, para emprender viaje hacia Córdoba.

El video al que tuvo acceso la agencia Noticias Argentinas es del martes 7 de octubre por la noche en la terminal de micros de Concordia. Allí Palacios esperó a Laurta, quien se acercó con un bolso, saludó al conductor y se subió al vehículo, un Toyota Corolla blanco.