Villa Mitre quemó las naves de entrada, Brown resistió y en el final lo hundió

No hubo milagro futbolístico y Villa Mitre cerró una decepcionante temporada 2025 en el Federal A. Pese a que este mediodía le ganó a Brown de Madryn 2 a 1 en El Fortín, no le alcanzó para sortear la primera fase de la Reválida, aunque el resultado de la ida lo terminó condicionando.

Pese a estar en ventaja por dos goles antes del primer cuarto de hora con dos penales --uno bien cobrado y el otro no--, el elenco de Carlos Mungo no tuvo argumentos para sostener ese envión inicial durante los próximos 80 minutos.

Todo lo contrario, se lo vio sin ideas --como en el Nonagonal-- y sin juego, con poco peso en el área rival y permeable atrás.

Le faltó continuidad

Con el corazón de Dauwalder y las ganas de Mujica, el local salió con todo. Se plantó en campo ajeno con decisión y con ganas de encontrar un gol rápido que lo pusiera en la serie tras el 0-3 de la ida.

Si bien dejó espacios y hubo vacilaciones al por mayor en el fondo, el local se la jugó y arriesgó.

Morón vio falta de Rivero a Dauwalder a la salida de un tiro de esquina y cobró la primera pena máxima del juego.

Machafico no falló desde los 12 pasos y el 1-0 entonó a los locales.

Tras el tanto, Mujica quedó de cara al gol, pero Soria le desvió el remate y De Hoyos no llegó a empujarla.

Enseguida, llegó el segundo penal. Este sí fue claro. Bravo la tocó para Soria y el 1 adelantó demasiado el balón. De Hoyos se la punteó y el arquero se lo llevó puesto.

Otra vez fue Manchafico y otra vez no falló.

Con 75 minutos por jugar todo estaba a pedir de Villa Mitre. Pero el local se desinfló por completo.

El visitante comenzó a manejar más y mejor la pelota y sólo le faltó algo de serenidad para llegar a un merecido descuento.

El visitante reclamó un penal de Agüero a Silva (pareció bajarlo) y a instancia de la asistente Malvina Schiel --de muy flojo cometido-- le anularon un gol a Persia muy dudoso.

No hubo épica

En el complemento, Villa Mitre tampoco pudo encontrar la brújula.

Muy sólo Jouglard para contener, no hubo sociedades y abundaron los pelotazos.

No gravitaron Enzo González y Maxi López, al tiempo que el rival fue ganando confianza con la pelota.

Apenas tuvo una chance para el 3-0. La forzó Mujica, la continuó De Hoyos y el remate incómodo de Peralta dio en la base del palo derecho.

Demasiado poco para aspirar a la clasificación.

Los cambios no surtieron efecto. De hecho, sin Mujica, ya no gravitó más por derecha y Soria tuvo un cierre de partido muy tranquilo.

El reloj fue jugando de aliado del visitante ante un local cada vez más desdibujado en la cancha y casi entregado a su suerte.

Por eso, no llamó la atención que Brown llegara al descuento tranquilizador. Silva, el mejor de la cancha, le puso un moño a una de las pocas contras que el chubutense fue letal.

El descuento fue casi un suplicio para Villa Mitre, que para ese entonces ya estaba eliminado emocionalmente.

Así se fue una olvidable temporada tricolor y ¿el último partido en la era Mungo?

La síntesis

Villa Mitre 2

Agüero 5

Dauwalder 6

Manchafico (c) 6

Zadel 4

Moreno 4

Mujica 6

Jouglard 5

E. González 4

M. López 4

Peralta 5

De Hoyos 5

DT: C. Mungo

BROWN PM 1

Soria 4

Zubowicz 5

Paparelli 6

Actis 6

Bravo 5

Kostelak 5

Chiavetto 6

Rivero (c) 6

SILVA 7

M. Giménez 6

Persia 5

DT: E. Trípodi

PT. Goles de Manchafico (VM), a los 7 y 15m., ambos de penal.

ST. Gol de Dilva (B), a los 42m.

CAMBIOS. 60m. Cepeda (4) por Zadel, 62m. Th. Pérez (5) por E. González, 67m. Cerato (4) por De Hoyos y Algozino (3) por Mujica y 75m. Monteverde por Manchafico, en Villa Mitre; l. González (5) por Kostelak y Morales (5) por Persia, 68m. Mera por Chiavetto y F. Rodríguez por Zubowick y 72m. Ilarregui por Giménez, en Brown.

ARBITRO. Franco Morón (4).

CANCHA. Villa Mitre (muy buena).