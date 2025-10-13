Con poco más de 500 mil habitantes, Cabo Verde dio el golpe y estará en el Mundial 2026
Con su triunfo 3-0 sobre Eswatani aseguró el pasaporte: es el país más pequeño en llegar al certamen ecuménico. Ya hay 22 seleccionado clasificadas.
Cabo Verde tuvo su esperado día de fiesta para celebrar que estará en el Mundial 2026. El diminuto archipiélago africano le ganó 3-0 a Esuatini, en la jornada final de las Eliminatorias de África, y se clasificó por primera vez en su historia para una Copa del Mundo, que el próximo año se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.
Cabo Verde queda en un archipiélago volcánico de África, tiene una superficie de apenas 4.000 kilómetros cuadrados y no pasa de los 520.000 habitantes.
En su hazaña, los tiburones azules dejaron a Camerún en el 2do lugar y los leones deberán pelear por la clasificación en un repechaje. Con la victoria Cabo Verde ganó el grupo D de la eliminatoria africana con 23 puntos. Camerún, que no pudo pasar del 0-0 ante Angola, terminó segundo con 19 unidades.
Ya son un total de 22 selecciones clasificadas al Mundial: México, Estados Unidos, Canadá, Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia, Ecuador, Paraguay, Australia, Irán, Uzbekistán, Jordania, Corea del Sur, Japón, Marruecos, Túnez, Nueva Zelanda, Egipto, Argelia, Ghana y Cabo Verde.