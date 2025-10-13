Con poco más de 500 mil habitantes, Cabo Verde dio el golpe y estará en el Mundial 2026

Cabo Verde tuvo su esperado día de fiesta para celebrar que estará en el Mundial 2026. El diminuto archipiélago africano le ganó 3-0 a Esuatini, en la jornada final de las Eliminatorias de África, y se clasificó por primera vez en su historia para una Copa del Mundo, que el próximo año se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

Cabo Verde queda en un archipiélago volcánico de África, tiene una superficie de apenas 4.000 kilómetros cuadrados y no pasa de los 520.000 habitantes.

En su hazaña, los tiburones azules dejaron a Camerún en el 2do lugar y los leones deberán pelear por la clasificación en un repechaje. Con la victoria Cabo Verde ganó el grupo D de la eliminatoria africana con 23 puntos. Camerún, que no pudo pasar del 0-0 ante Angola, terminó segundo con 19 unidades.

Ya son un total de 22 selecciones clasificadas al Mundial: México, Estados Unidos, Canadá, Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia, Ecuador, Paraguay, Australia, Irán, Uzbekistán, Jordania, Corea del Sur, Japón, Marruecos, Túnez, Nueva Zelanda, Egipto, Argelia, Ghana y Cabo Verde.