La ABB y La Nueva se unen en una alianza estratégica para lanzar “La Jugada del Fin de Semana"

La Asociación Bahiense de Básquetbol y "La Nueva" presentaron “La Jugada del Fin de Semana”, una nueva propuesta conjunta que busca visibilizar el talento de las categorías formativas y fortalecer la identidad del básquet de Bahía Blanca en el plano digital.

El proyecto, que forma parte del plan de comunicación institucional de la ABB, invita a jugadores y jugadoras desde minibásquet hasta U23 a participar subiendo sus mejores jugadas a TikTok y etiquetando a @abbasquet.

Cada semana, una acción será elegida como “La Jugada del Fin de Semana” y publicada en el Instagram oficial de la Asociación Bahiense de Básquetbol y en el portal lanueva.com, donde contará con su propio espacio destacado.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Además, el ganador o ganadora de cada semana se llevará increíbles premios de McDonald’s, que se suma a la iniciativa como colaborador para acompañar y reconocer el esfuerzo de los más jóvenes.

La Jugada del Fin de Semana: más que un tiro

La Jugada del Fin de Semana es aquella acción que logra combinar talento, creatividad y emoción en la cancha.

No se trata solo de un buen tiro o una gran asistencia, sino de una jugada que inspire a otros, que represente los valores del básquet y que emocione tanto a quienes estuvieron en el partido como a quienes la ven en redes.

El objetivo es celebrar la esencia del juego y a la vez destacar a quienes, desde el compromiso y la pasión, mantienen viva la identidad del básquetbol bahiense.

Una alianza entre historia y presente

La unión entre la ABB y La Nueva representa la continuidad de un vínculo histórico que atraviesa generaciones.

Desde 1929, el diario ha acompañado cada capítulo del básquetbol de Bahía Blanca: sus primeros torneos locales, las epopeyas provinciales, los triunfos nacionales y la consagración de la ciudad como Capital Nacional del Básquetbol.

Por nuestras páginas pasaron nombres emblemáticos como Alberto Pedro Cabrera, Atilio Fruet, Polo De Lizaso, Emanuel Ginóbili, Pepe Sánchez y Alejandro Montecchia.

La Nueva fue testigo del crecimiento del deporte, narrando con pasión los logros que marcaron la identidad deportiva de Bahía.

Hoy, con una mirada renovada y una fuerte presencia digital, el diario reafirma su rol como difusor y promotor del básquetbol bahiense, acompañando a la ABB en esta nueva etapa de comunicación moderna, participativa y orientada a las nuevas generaciones.

La comunicación como pilar institucional

Desde 2025, la Asociación Bahiense de Básquetbol desarrolla un programa integral de comunicación institucional con el objetivo de fortalecer el sentido de pertenencia, fomentar la participación y revalorizar la historia del básquet local.

Bajo el lema #BahíaEsBásquet, la ABB impulsa campañas sociales, producciones audiovisuales, acciones de memoria histórica y proyectos digitales que conectan a los clubes, las familias y los jugadores con una narrativa común: la de la ciudad que respira básquet.

“La Jugada del Fin de Semana” se suma a este trabajo como una propuesta innovadora y comunitaria, que no solo busca destacar jugadas, sino también transmitir valores: esfuerzo, compañerismo, respeto y alegría por el juego.

La acción apunta a que cada chico y chica pueda verse reflejado en una historia que también es parte del legado bahiense.

En el último año, la ABB consolidó su presencia digital con producciones como el relanzamiento del proyecto de memoria institucional y múltiples coberturas audiovisuales de torneos y selecciones locales, posicionándose como una referencia en comunicación deportiva a nivel regional.

Un nuevo impulso para el básquet formativo

Con esta alianza, la ABB y La Nueva continúan construyendo juntos el futuro del básquetbol bahiense, integrando la experiencia periodística del diario, la proyección institucional de la Asociación y el apoyo de McDonald’s como colaborador.

“La Jugada del Fin de Semana” no solo reconoce el talento, sino también la pasión y los valores que definen a quienes hacen del básquet un espacio de encuentro, aprendizaje y comunidad.

Porque en Bahía Blanca, cada jugada tiene historia, cada club tiene identidad y cada chico o chica que pisa una cancha sigue escribiendo, día a día, el legado de una ciudad que late al ritmo del básquetbol.