Desastre en pleno centro de Córdoba: un auto atropelló a varias personas y provocó un gran caos

Un grave episodio de inseguridad vial ocurrió esta tarde en el Centro de Córdoba, cuando un auto atropelló a varias personas.

Según informó la Policía, el hecho ocurrió en Avenida General Paz y 9 de Julio.

Quien manejaba, quien sería conductor de una aplicación, habría perdido el control del auto y, posteriormente, embistió a un motociclista y luego a otros transeúntes.

Según pudo saber La Voz, hay al menos siete heridos, siendo cuatro de ellos -tres mujeres y un hombre- mayores de edad, y fueron derivados. Los otros tres recibieron asistencia médica en el lugar.

Sobre los heridos de mayor gravedad, uno de ellos fue derivado al Hospital de Urgencias por código rojo, al igual que otras dos personas con código amarillo, de menor gravedad. La cuarta persona hospitalizada se encuentra en una institución privada.

“Estamos evaluando a los pacientes por politraumatismos en la institución de salud de la Municipalidad y atendemos al resto de los involucrados con menor gravedad in situ. Quienes precisaban mayor atención ya fueron derivados”, afirmó Ariel Aleksandroff, secretario de Salud. (Fuente: La Voz).